Die Augsburger Panther und das Schweigen der Ultras

Plus Das Team der Augsburger Panther hat es sich mit den Ultras verscherzt. Die Reaktionen innerhalb des Fanlagers auf den Stimmungsboykott sind zwar unterschiedlich, doch das Verständnis ist groß.

Seit jeher gehört die Beziehung zwischen den Augsburger Panthern und ihren Fans zu den innigsten im deutschen Eishockey. Obwohl es große sportliche Erfolge angesichts eines vergleichsweise bescheidenen Etats eher selten zu bejubeln gibt. AEV-Fans definieren sich über unverbrüchliche Treue und Leidensfähigkeit. In dieser Saison allerdings hat diese Liebesbeziehung Risse bekommen. Die Mannschaft hat es geschafft, die "Hölle des Südens", wie das Curt-Frenzel-Stadion ehrfurchtsvoll genannt wird, auf Raumtemperatur herunterzukühlen. Parallel zum sportlichen Tiefflug, der höchstwahrscheinlich mit dem Abstieg in die DEL2 enden wird, stieg der Ärger der Fans über die oft uninspirierten Auftritte der Profis. "Verdient euch diese Kurve" stand zwischenzeitlich auf einem Spruchband zu lesen. Die Panther spielten danach auf Bewährung. Ohne Erfolg.