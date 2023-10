Die nächste Heimniederlage: Die Panther verlieren gegen Bremerhaven

Eine anfängliche 1:0-Führung reicht den Augsburger nicht zum Sieg. Auch weil sich die Mannschaft von Trainer Kreutzer wieder eine Schwächephase leistet.

Selbst ein 1:0-Vorsprung gab den Gastgebern nicht die nötige Sicherheit. Eine kurze Schwächeperiode zu Beginn des zweiten Drittels kostete den Augsburgern den Sieg. Am Ende kassierten die Panther am Freitagabend vor 4712 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion mit dem 1:4 (1:1, 0:2, :1) gegen Bremerhaven die dritte Niederlage in Folge. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven zählen zwar nicht zu den Schwergewichten der Deutschen Eishockey Liga. Die Mannschaft von Thomas Popiesch, einer der wenigen deutschen Trainer in der DEL, ist jedoch unangenehm zu spielen, weil sie gut eingestellt ist. Der Plan der Augsburger ging nicht auf, obwohl die Partie viel versprechend begann.

Das 1:0 brachte eine finnische Kombination in der 13. Minute. Die Panther bestraften die Undiszipliniertheiten der Gäste. Mit gleich zwei Mann mehr auf dem Eis versenkte Karjalainen mit einer Direktabnahme nach Pass seines Landsmanns Otso Rantakari den Puck im Netz. Dem Wunsch von Trainer Christof Kreutzer an die eigene Mannschaft, doch bitte mal in Führung zu gehen, weil das das Siegen leichter mache, kamen die Augsburger nach. Allerdings brachte das wenig Sicherheit in die eigenen Aktionen. Die Pinguine glichen noch vor der ersten Pause durch Philip Bruggisser zum 1:1 aus.

Ein einsamer Goalie an der Bande: Für Dennis Endras verlief der Abend gegen Bremerhaven maximal unbefriedigend. Foto: Siegfried Kerpf

AEV-Keeper Dennis Endras bekam einen Schlagschuss an die Maske

Zu Beginn des zweiten Abschnitts folgte die schwächste Phase der Augsburger. Erneut Bruggisser schoss das 2:1 für die Gäste. Wenige Sekunden später bekam Dennis Endras nach einem Schlagschuss den Puck direkt auf die Maske. Der AEV-Schlussmann sammelte sich kurz und spielte zunächst weiter. Nur wenig später kassierte der 38-Jährige das 1:3 durch Skyler McKenzie (23.).

Nach dem Doppelschlag reagierte AEV-Coach Kreutzer und nahm früh eine Auszeit. Um sein Team wachzurütteln – und auch, um den Torhüter zu wechseln. Für Endras kam Markus Keller. In der Abwehr taten sich die Panther jedoch weiterhin schwer mit einem kontrollierten Spielaufbau. Entweder bekamen sie den Puck gar nicht aus dem eigenen Drittel oder die Scheibe landete beim Gegner. Erst zur Spielmitte fingen sich die Augsburger wieder und kamen zu Chancen. Luca Tosto und Otso Rantakari trafen jeweils nur das Gestänge.

In Überzahl verzog Torjäger Karjalainen, sein Schuss streifte nur die Maske des Pinguins-Torhüters Kristers Gudlevskis. Im letzten Drittel drängte der AEV auf den Anschlusstreffer. Bremerhaven tauchte nur noch selten gefährlich vor Keller auf. Mitten in der Schlussoffensive der Gastgeber entschied Christian Wejse die Partie in der 59. Minute. Der Däne traf zum 4:1 ins leere Augsburger Tor. Keller hatte wenige Sekunden davor seinen Kasten verlassen. Die nächste Aufgabe dürfte noch schwieriger für die Augsburger Panther werden. Am Sonntag um 16.30 Uhr ist der AEV beim Spitzenteam der Adler Mannheim zu Gast.

Lesen Sie dazu auch

Augsburger Panther Endras – Rantakari, Köhler; Sezemsky, Southorn; Renner, Van der Linde – Karjalainen, Hakulinen, Andersen; Collins, Esposito, Puempel; Oblinger, Mitchell, Flaake; Elias, Soramies, Tosto

Tore 1:0 (13.) Karjalainen, 1:1 (19.) Bruggisser, 1:2 (22.) Bruggisser, 1:3 (23.) McKenzie, 1:4 (59.) Wejse

Zuschauer 4712