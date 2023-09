Augsburger Panther

Die Panther atmen nach dem ersten Saisonsieg auf

Plus Den Augsburger Panthern gelingt der erste Saisonsieg. Torwart Markus Keller nennt zwei Gründe für Erfolg der Augsburger gegen Nürnberg.

Von Milan Sako

Als Markus Keller 40 Minuten nach Spielende zum Interview vor die Kabinentür kam, steckte der Panther-Torwart noch immer in der verschwitzten Unterwäsche. Er sei immer der Letzte in der Dusche, erzählte der Torwart. Die Stimmung in der Umkleide sei gelöst nach dem 5:3-Heimerfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Nach der Schlusssirene hatten die AEV-Fans auf der Südtribüne zusammen mit der Mannschaft nach zuvor drei Niederlagen in Wolfsburg (3:4), gegen Frankfurt (2:3) und am Freitag gegen Berlin (1:4) den ersten Saisonerfolg gefeiert. Ein Aufatmen sei zu spüren. ""Es ist schwierig, wenn du nach einer Saison wie der vergangenen mit drei Niederlagen startest. Aber wir haben in den ersten Spielen gezeigt, dass wir besser sind als letztes Jahr", sagte der gebürtige Augsburger, der in seine insgesamt achte Saison bei den Panthern geht.

Zwei Dinge waren entscheidend für den Triumph über die Franken. "Zum einen haben wir heute mal keine Phase verpennt. Das war in den anderen Spielen leider so.", blickte Keller zurück. Der zweite Knackpunkt: "Wenn du jeweils 0:3 oder 0:2 hinten liegst, wird es schwierig. Mit einer Führung zu starten ist dann doch komfortabler."

