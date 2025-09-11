Die Panther-Auftritte machen Mut für die Saison

Pokale in der Vorbereitung sind ungefähr so wertvoll wie ein Kühlschrank in der Antarktis – nett anzuschauen sind sie aber doch. Die Augsburger Panther sind in den Testspielen gleich zweimal haarscharf daran gescheitert, einen Cup mit an den Schleifgraben nehmen zu dürfen. Im Finale stand das Team von Bill Peters zwar sowohl beim Gäubodencup von Straubing als auch beim Bodenseecup in Kreuzlingen – jeweils im Penaltyschießen ging der Sieg an den Gegner. So oder so war es meist eine enge Kiste, wenn der AEV in der Vorbereitung aufs Eis ging. Das Halbfinale in Straubing gewann Augsburg per Penalties mit 3:2, das Endspiel entschied Nürnberg mit 4:3 für sich.

AEV-Trainer Peters ärgert sich

Beim hochklassig besetzten Bodenseecup schoss Alexander Blank den AEV mit 1:0 gegen die Rapperswil-Jona Lakers weiter, ehe man im Endspiel gegen das Top-Team Lugano mit 2:3 nach Penalties das Nachsehen hatte. Panther-Trainer Bill Peters ärgerte sich über die doppelt vergebene Gelegenheit, einen Pokal hochhalten zu können: „Wir hätten gern gewonnen – und wir hatten auch die Chancen dazu. Aber am Ende ist uns das Spiel aus den Händen geglitten.“

Die Resultate sind in der Vorbereitung nebensächlich, betonen alle Trainer dieser Welt in sämtlichen Sportarten. Und doch lassen die Auftritte im Sommer Rückschlüsse auf die Punktrunde zu. Schließlich kann keiner vor dem Punktspielauftakt am Freitag in Nürnberg aufs Knöpfchen drücken und auf einmal sollen die Special Teams wie auch alles andere funktionieren. Deswegen hat auch der 3:2-Erfolg gegen Graz im ersten Test im Curt-Frenzel-Stadion eine Aussagekraft. Nach einem Doppelpack von Köln-Neuzugang Alexandre Grenier und dem Treffer von Florian Elias siegten die Gastgeber mit 3:2. Vor einem Jahr hatte man gegen den gleichen Gegner klar mit 1:6 verloren. Auch in Linz verlor der AEV vor einem Jahr mit 2:4. Nun gelang im „Rückspiel“ vor wenigen Tagen ein souveräner 4:1. AEV-Eigengewächs Liron Pellizzari, der eigentlich für die DNL-Mannschaft eingeplant ist, gab als 16-Jähriger ein viel versprechendes Debüt bei den Profis.

Die AEV-Abwehr hat zugelegt

Insgesamt ist die Abwehr körperlich stärker besetzt und Kyle Mayhew scheint das Powerplay wie erhofft lenken zu können. Zum Abschluss der Vorbereitung wartete der DEL-Kontrahent Schwenningen. Nach einem schwachen Start und einem 0:4-Rückstand unterlag das Peters-Team mit 2:6. Bis dahin hatte die Abwehr einen stark verbesserten Eindruck hinterlassen. In Schwenningen ließen die Panther ihren Gegenspielen jedoch zu viel Zeit und Raum am Puck.

Die Testspiele

Straubing – AEV 2:3 n. P./AEV-Tore: Grenier (2), Pilu

AEV – Nürnberg 3:4 n. P. / Tore: Henriquez, Blank, Trevelyan

Rapperswil/SUI – AEV 0:1 / Tor: Blank

Lugano/SUI – AEV 3:2 n. P. / Tore: Damiani, Busdeker

Biel/SUI – AEV 3:2 n. P. / Tore: Schemitsch, Renner

AEV – Graz/AUT 3:2 / Tore: Grenier (2), Florian Elias

AEV – Linz/AUT 4:1 / Tore: Louis, Blank, Busdeker, Wohlgemuth

Schwenningen – AEV 6:2 / Tore: Damiani, Blank