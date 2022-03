Eishockey

vor 17 Min.

Augsburger Panther kämpfen um den Play-off-Einzug

Plus Am Freitag in Nürnberg und im Heimspiel am Sonntag gegen Düsseldorf muss Augsburg punkten. Mit zwei Siegen ohne Verlängerung ist der AEV durch, vielleicht reichen auch weniger Zähler.

Von Milan Sako

Mit der 1:5-Pleite bei den Eisbären Berlin wollten sich die Augsburger Panther nicht lange aufhalten. Zu deutlich war die Überlegenheit des Tabellenführers der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Bereits nach 26 Minuten lag die Mannschaft von Serge Pelletier mit 0:4 zurück, die Gäste hatten zu keinem Zeitpunkt eine Siegchance. "Wir hatten mit unserem Unterzahlspiel zu kämpfen", führte Kapitän Brady Lamb einen Grund für die 31. Saison-Niederlage im 50. Spiel an. Eine Serie von drei Powerplay-Toren der Berliner genügten, um den Augsburgern den Zahn zu ziehen.

