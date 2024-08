Die Panther sind zurück am coolsten Arbeitsplatz der Stadt

Eishockeyprofi müsste man sein. Erstens macht es Spaß, mit einer schwarzen Hartgummischeibe zu jonglieren. Zweitens gibt es Geld für das Hobby. Und drittens ist der Arbeitsplatz in diesen Hochsommertagen nicht zu toppen. Als am Dienstag die schwüle Sommerluft durch die aufgeheizten Straßen von Augsburg waberte, herrschten am Arbeitsplatz der Pantherspieler angenehme 18 Grad. Auf dem Eis floss dennoch beim ersten offiziellen Training den Panther der Schweiß. Auf den Tribünen beobachteten rund 1000 Fans in T-Shirts und kurzen Hosen bei angenehmer Kühle, wen die Augsburger in den vergangenen Monaten eingekauft hatten. Überpünktlich um 16.59 Uhr führte der neue AEV-Torwart Strauss Mann das Team auf das Eis. Nicht Passen und Schießen, sondern ein Spiel Panther gegen Panther, Weiß gegen Rot, war angesetzt.

