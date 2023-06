Die Panther verpflichten Zack Mitchell aus der Schweiz

Zack Mitchell spielte für namhafte Klubs, doch der Stürmer war zuletzt ein Jahr lang verletzt. Mit dem Neuzugang gehen die Augsburger Panther ein Risiko ein.

Nach den beiden finnischen Neuzugängen Anrei Hakulinen und Jere Karjalainen kommt der nächste Neuzugang wieder aus Kanada. Die Augsburger Panther geben die Verpflichtung von Zachery "Zack" Mitchell aus der Schweiz bekannt. Vor zwei Spielzeiten ging der 30-Jährige für die Rapperswil-Jona Lakers auf Torejagd. Seine Ausbeute fiel mit zwölf Treffern und 14 Vorlagen in 57 Partien in der starken Liga der Eidgenossen respektabel aus. In der abgelaufenen Saison stand Mitchell im Kader des HC Ambri-Piotta. Doch lediglich eine Partie steht in seiner Statistik. Der Stürmer zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und kam lediglich zu einem Einsatz. Erst im Februar dieses Jahres war er vollständig genesen.

Nur so ist zu erklären, dass der 1,83 Meter große Mittelstürmer nun in die schwächer einzuschätzende Deutsche Eishockey Liga zu den Panthern wechselt, einem Klub, der beinahe in die zweite Liga abgestiegen wäre. Ohne die Verletzung hätte der kanadische Center kaum in das Personalbudget von Augsburgs Trainer Christof Kreutzer gepasst. "Zack Mitchell hat persönlich eine harte Saison hinter sich, bei uns bekommt er die Chance auf ein Comeback-Jahr. Wir wollten unbedingt einen rechts schießenden Center mit Qualitäten am Bullypunkt. Zack ist darüber hinaus ein erfahrener Spielmacher mit Fähigkeiten auf beiden Seiten der Eisfläche", schätzt Kreutzer den jüngsten Einkauf ein. Über die lange Pause des Mittelstürmers sagt der AEV-Coach: "Unsere Mannschaftsärzte Dr. Karten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto haben sich natürlich intensiv mit seiner Verletzung auseinandergesetzt und grünes Licht für den Transfer gegeben."

24 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Mitchell stürmte auch für Ex-Klub von Nico Sturm

In der sportlichen Vita des in Orangeville in der kanadischen Provinz Ontario geborenen Profis stehen unter anderem auch drei Stationen in der russisch geprägten Kontinentalen Hockey Liga (KHL). Für die KHL-Organisationen von Neftekhimik Nizhnekamsk, Dinamo Minsk und Dinamo Riga bestritt der Angreifer 101 Einsätze (28 Tore/24 Vorlagen). In National Hockey League (NHL) stehen 34 Partien (3 Tore/2 Vorlagen) für die Minnesota Wild, einem der Ex-Klubs des Augsburgers Nico Sturm, in seiner Statistik. Den überwiegenden Teil seiner Karriere kam der Stürmer in der American Hockey League (AHL) für die Iowa Wild und Ontario Reign zum Einsatz. In 311 AHL-Partien verbuchte Mitchell 163 Scorerpunkte.

Bei dem in Augsburg immer noch sehr beliebten Torjäger Matt White erkundigte sich der Center über seine neue Arbeitsstelle. "Mein ehemaliger Teamkollege White hat mir nur Positives über die Stadt Augsburg und die Organisation der Panther berichtet", lässt sich der Neuzugang, der die Rückennummer 18 erhält, in der Mitteilung des DEL-Klubs zitieren. Neben Mitchell stehen bei den Panthern nun mit Verteidiger David Warsofsky und den Angreifern Chris Collins, Jere Karjalainen und Anrei Hakulinen fünf Importspieler unter Vertrag. Bis zum Trainingsstart Anfang August in Augsburg will Trainer Kreutzer drei weitere Ausländerlizenzen vergeben. Neun Importspieler dürfen pro Partie eingesetzt, insgesamt elf Lizenzen in einer Saison beantragt werden. Christof Kreutzer will sich offenbar einige Optionen für Nachbesserungen in seinem Kader offen halten.

