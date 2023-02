Die Panther verlieren nach gutem Start 1:3 gegen Wolfsburg

Die Augsburger Panther unterliegen den Grizzlys Wolfsburg mit 1:3. Ein Teil der AEV-Anhänger stellt seine Unterstützung komplett ein.

34. Niederlage im 46. Spiel: Die Augsburger Panther unterlagen am Sonntagnachmittag mit 1:3 den Grizzlys Wolfsburg. Mehr als ein Treffer von David Stieler gelang der Mannschaft von Trainer Kai Suikkanen vor einer seltsam ruhigen Kulisse nicht.

Das erste Spiel des Endspurts in der Deutschen Eishockey Liga mit zehn Partien für die Panther begann so, wie es sich die Profis immer wünschen: Mal in Führung zu gehen, um nicht ständig einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Nach einem Solo von Thomas J. Trevelyan, der unwiderstehlich in Richtung Tor zog, staubte David Stieler zum 1:0 ab. Wieder einmal war Trevelyan, mit 38 Jahren der Älteste, einer der auffälligsten Akteure – was nicht unbedingt für seine Teamkollegen spricht.

Im zweiten Drittel durfte der Wolfsburger Anhang den Ausgleich bejubeln

Zumindest kämpften, spielten und checkten die Panther gestern wie eine Eishockeymannschaft. Vor zwei Wochen gegen Ingolstadt hatte sich das Team nach einem 0:3-Rückstand nach wenigen Minuten frühzeitig aufgegeben. Das nimmt ein Teil der AEV-Fans der Mannschaft übel und stellte gestern komplett die Unterstützung mit Anfeuerungen ein. "Aufgrund der Enttäuschung über die mehrfachen emotions- und lustlosen Auftritte in den tabellarisch und aus unserer Sicht wichtigsten Spielen der Saison werden wir, die Ultras, auf eine koordinierte Stimmung bis zum Saisonende verzichten", hieß es auf einem im Curt-Frenzel-Stadion verteilten Zettel. Die knapp zwei Dutzend Grizzlys-Anhänger mit einem Trommler hatten die Bühne fast alleine für sich.

Im zweiten Drittel durfte der Wolfsburger Anhang den Ausgleich bejubeln. Kapitän Spencer Machacek, der in Augsburg seine DEL-Reise einst begonnen hatte, traf in der 26. Minute zum 1:1. AEV-Torwart Markus Keller hatte keine Abwehrchance. Denn Panther-Verteidiger David Warsofsky hatte mit einer zu offensiven Interpretation seiner Rolle eine Überzahl der Wolfsburger ermöglicht. Die Grizzlys spielten die Situation gekonnt aus. In der 46. Minute rettete Keller in höchster Not und verhinderte den Rückstand. Doch in der 49. Minute war der Augsburger Torhüter machtlos.

Den Schuss von Darren Archibald sah Keller zu spät und die Panther lagen erstmals 1:2 hinten. Anschließend spielte Augsburg fast sechs Minuten lang in Überzahl. Das sonst so effektive Powerplay – mit 27 Prozent Erfolgsquote immerhin das drittbeste der Liga – funktionierte gestern nicht. Der AEV blieb ohne Tor. Lediglich Augsburgs Ryan Kuffner und der Wolfsburger Janik Möser landeten einige Kopftreffer. Die beiden gerieten sich in die Wolle und erhielten jeweils fünf Strafminuten. Erneut Machacek mit dem 3:1 ins leere Tor entschied die Partie.

Augsburger Panther Keller – Sacher, Warsofsky; Lamb, Länger; Bergman, Haase - Broadhurst, LeBlanc, Puempel; Wännström, Johnson, Kuffner; Saponari, Stieler, Barinka; Volek, Clarke, Treverlyan

Tore 1:0 Stieler (8.), 1:1 Machacek (26.), 1:2 (49.) Archibald, 1:3 Machacek (59.)