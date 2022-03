Augsburger Panther

vor 18 Min.

Doppelpack: Die Panther im Stresstest

Plus Innerhalb von 24 Stunden empfangen die Augsburger zuerst Berlin am Dienstag und Bremerhaven am Mittwoch. Wählt das Trainerteam angesichts der enormen Belastung eine andere Taktik?

Von Milan Sako

Geplant ist der Play-off-Start in der Deutschen Eishockey-Liga erst für den 5. April. Dann startet die erste Runde mit der Qualifikation für das Viertelfinale zwischen dem Siebten und dem Zehnten sowie dem Achten und dem Neunten. Doch eigentlich haben die k.o.-Spiele für die Augsburger längst begonnen. Der AEV muss zwingend punkten, um seine Saisonziele zu erreichen. Der Klassenerhalt hat für das DFL-Gründungsmitglied und dessen Hauptgesellschafter Lothar Sigl höchste Priorität. Der Rhythmus in den kommenden Tagen erinnert ebenfalls an die Schlussphase der Spielzeit. Vier Heimspiele warten in den kommenden sechs Tagen auf die Mannschaft von Cheftrainer Serge Pelletier.

