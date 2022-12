Augsburger Panther

vor 33 Min.

Ehemaliger Panther-Stürmer Eklund besucht seinen Ex-Club

Plus Der ehemalige AEV-Stürmer Christian Eklund fand sich im Curt-Frenzel-Stadion auch wegen der lautstarken AEV-Fans schnell zurecht. Nico Sturm war ein Fan des Schweden.

Von Milan Sako

An Fans in Panther-Trikots mangelt es bei den Spielen der Augsburger nun wirklich nicht. Mehrere LeBlanc, Lamb oder Sternheimer sind auf den Tribünen oder im Umlauf zu sehen. Aber welcher Freak trägt ein Leibchen von Christian Eklund? Von einem Schweden, der nur in der Saison 2005/2006 für den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga auflief und mit sechs Treffern und 22 Vorlagen nun wirklich keine berauschende Statistik aufwies? Es ist Eklund selbst, der nach eigenen Angaben für seine Serie "Fimpens Resa" auf Youtube mit einem Fernsehteam während des Heimspiels der Panther gegen Bremerhaven unterwegs war.

