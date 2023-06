Augsburger Panther

vor 33 Min.

Ein neuer Panther-Stürmer aus Finnland und diverse Gerüchte

Plus Der Finne Anrei Hakulinen kommt mit guten Statistiken nach Augsburg. Darüber hinaus gibt es einige Personalgerüchte, an denen offenbar wenig dran ist.

Von Andreas Kornes

Lange Zeit war es sehr ruhig gewesen, was die Personalplanungen der Augsburger Panther angeht. Das hat sich an diesem Donnerstag geändert. Denn da gab der DEL-Klub die Verpflichtung von Anrei Hakulinen bekannt. Der Finne wechselt aus seiner Heimat erstmals ins Ausland und hat sich für dieses Unterfangen Augsburg als Ziel ausgesucht. Seit 2014 hat Hakulinen 422 Partien in der ersten finnischen Liga absolviert, zuletzt war er zwei Jahre Kapitän in Lukko. Die Statistiken des 33-Jährigen sind durchaus beeindruckend. 99 Tore und 155 hat er in einer der stärksten Ligen Europas gesammelt. Das bescherte ihm auch neun Einsätze in der Nationalmannschaft Finnlands.

Panther-Trainer Christof Kreutzer beschreibt Hakulinen als "sehr kompletten und gut ausgebildeten Stürmer", der sowohl offensiv wie defensiv über große Qualitäten verfüge. Zudem habe er in einer europäischen Top-Liga viel Erfahrung gesammelt. Kreutzer: "Er ist ein Leadertyp, der sich nun auch in Deutschland und der DEL einen Namen machen möchte." Der 33-jährige Finne hat in den vergangenen Jahren konstant immer weit über 30 Punkte geliefert. Er selbst wird in einer Mitteilung des Klubs mit den Worten zitiert, dass er sich freue, seine Karriere in einem anderen Land bei einem Traditionsklub fortsetzen zu können. "Das deutsche Eishockey hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen, die DEL ist eine starke Liga."

