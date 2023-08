Augsburger Panther

Erster Auftritt der neuen Panther beim Dolomiten-Cup

Plus Die Augsburger starten bereits zum zehnten Mal beim Dolomiten-Cup in Neumarkt und werden wieder von zahlreichen Fans begleitet. Was sich Trainer Kreutzer erhofft.

Von Milan Sako

Der Start beim Dolomiten-Cup zählt bei den Augsburger Panthern seit Jahren zum festen Bestandteil des Vorbereitungsprogramms. Bei dem hochkarätig besetzen Turnier in Neumarkt südlich von Bozen präsentiert sich erstmals die Augsburger Truppe ihren Anhängern. Die Hotels in der Gegend sind in diesen Tagen fest in der Hand von AEV-Fans. In den Pizzerien und Lokalen in Neumarkt, Auer oder Tramin trifft man oft auf Gäste in Panther-Trikots, die bis spät in die Nacht über die Qualität der Mannschaft oder die allererste Reihen-Zusammenstellung des Trainers fachsimpeln.

Die Teilnahme der Panther an der 17. Auflage hat eine besondere Note. Nach dem Beinaheabstieg in der vergangenen Saison krempelten die Augsburger fast alles im Team und auch rund um die Mannschaft um. Mit 17 Neuzugängen und viel Konkurrenzkampf geht der neu verpflichtete Trainer Christof Kreutzer in die Spiele.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

