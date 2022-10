Augsburger Panther

15:03 Uhr

Fünf Gründe für die Talfahrt der Augsburger Panther

Plus Nach vier Pleiten in Folge stecken die Augsburger Panther in der Krise. Der Abstiegsgipfel am Dienstag beim DEL-Schlusslicht Bietigheim wird zum Schicksalsspiel. Der Absturz ans Tabellen-Ende droht.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Die Tabelle weist es aus und die Resultate sind ernüchternd: Nach 13 Spieltagen der Deutschen Eishockey Liga stecken die Augsburger Panther in der Krise. Mit dem 0:1 am Sonntag im Bayern-Derby beim Erzrivalen ERC Ingolstadt kassierte die Mannschaft die vierte Pleite in Folge. Von den jüngsten sieben Partien gewann die Mannschaft von Trainer Peter Russell lediglich ein Spiel, das knappe 5:4 im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Iserlohn Roosters. Danach musste der Gäste-Trainer Kurt Kleinendorst in Iserlohn seine Laptop-Tasche und die Schlittschuhe packen. Auch in Augsburg darf über den Trainer diskutiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen