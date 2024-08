Panther verlieren auch zweites Testspiel in Ravensburg

Die Augsburger Panther warten weiter auf den ersten Sieg der Vorbereitung. Bei den Ravensburg Towerstars unterlag der AEV trotz mehrfacher Führung mit 4:5 nach Penaltyschießen. Vor einer Woche hatte es zum Start der Vorbereitung ein 1:6 gegen die Graz 99ers gegeben.

Ted Dent, der neue Coach des AEV, hatte im Vorfeld das Personal gewechselt: Der angeschlagene Verteidiger Leon van der Linde konnte nicht mitwirken, zudem rotierten Torhüter Strauss Mann sowie die Stürmer Mark Zengerle, Christian Hanke und Luca Tosto aus dem Kader. In allen Fällen war aber keine Verletzung, sondern die Belastungssteuerung der Grund für den Zuschauerstatus.

Der AEV führte nach sechs Minuten mit 2:0 in Ravensburg

Die restlichen Angreifer zeigten direkt, was sie draufhaben: Chris Collins eroberte die Scheibe im Forecheck und traf per Alleingang zur frühen Führung (5.). Wenig später legte Riley Damiani nach tollem Zusammenspiel mit Anthony Louis nach (6.). Es war eine frühe und klare Führung, die dem AEV aber nicht dazu verhalf, das Spiel sicher nach Hause zu bringen. Ravensburgs Nick Latta erzielte den Anschlusstreffer (16.). Das letzte Wort im ersten Drittel hatte aber Augsburg, als Anrei Hakulinen nach schöner Vorarbeit von Cody Kunyk den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellte (19.). Im Mitteldrittel waren die Hausherren dann allerdings das bessere Team und kamen folgerichtig auch erneut zum Anschlusstreffer. Nach schöner Einzelaktion war Mathew Santos der Torschütze (28.).

Im Schlussdrittel durfte Konrad Fiedler für Markus Keller die ersten Spielminuten in der Vorbereitung sammeln. Der 21-Jährige hatte gleich alle Hände voll zu tun, denn Ravensburg drängte auf den Ausgleich. In der 56. Minute war Augsburgs Youngster im Tor erstmals chancenlos. Latta hatte zu viel Platz und traf zum 3:3 (56.).

Wild wurde es in der Schlussphase: Erst brachte D.J. Busdeker die Panther erneut in Führung (59.), aber 48 Sekunden vor dem Ende markierte Latta seinen dritten Treffer zum 4:4 (60.) und erzwang das Penaltyschießen. Dort verwandelte nur Robbie Czarnik, so dass Ravensburg sich den Sieg holte. Für den AEV geht es Mittwoch und Freitag mit weiteren Vorbereitungsspielen in Linz und Villach weiter. (AZ)