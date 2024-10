Neue AEV-Podcast-Folge: Bayerische Derbys und die Jagd nach Punkten

In der dritten Folge von „Crosscheck - der AEV-Podcast“ sprechen Alex Kunz und Tom Scharnagl über die jüngsten Spiele der Augsburger Panther und begrüßen Mick Köhler als Gast. Die Panther haben ein erfolgreiches Sechs-Punkte-Wochenende hinter sich, mit Siegen gegen Frankfurt und Schwenningen. Mick Köhler teilt seine Eindrücke von der laufenden Saison und den Unterschieden zur letzten Spielzeit.

Außerdem verrät der sympathische Verteidiger, wo die Unterschiede zur letzten Saison liegen, wundert sich über horrende Ticketpreise in München und plaudert aus, wer der lustigste Panther in der Kabine ist. Kunz, Scharnagl und Köhler rechnen zusammen die Chancen am kommenden Wochenende in den Spielen gegen München und Straubing aus und sprechen über Micks Rolle im Team und seine (noch) kurze Karriere im Nationaldress.

„Crosscheck - der AEV-Podcast" bei Apple Podcasts & Spotify hören

