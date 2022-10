Augsburger Panther

15:09 Uhr

Panther bangen um Torwart Endras

Plus In Bietigheim wechselte sich der AEV-Keeper nach 26 Minuten aus. Wie lange er ausfällt ist nicht bekannt. Am Freitag könnte ein Torjäger der Panther zurückkehren.

Von Milan Sako

Es war kein großer Ausfall-Schritt, den Dennis Endras in der 26. Minute des Bietigheim-Spiels am Sonntag Nachmittag machte. Mit dem rechten Bein fuhr der Panther-Torhüter die Schiene aus. Endras spürte sofort, dass etwas passiert war. In der jüngsten Vergangenheit in Mannheim plagten den 37-Jährigen immer wieder Probleme mit den Adduktoren, die bei den Eishockey-Torhütern mit ihren extremen Beinbewegungen besonders strapaziert werden. Der AEV-Keeper, der sich gewissenhaft um seinen Körper kümmert und täglich mehrmals seine Muskulatur dehnt, spürte offenbar, dass etwas nicht in Ordnung war.

