Augsburger Panther

12:29 Uhr

Panther Rantakari nach seiner Premiere: "Ich hatte Gänsehaut"

Plus Wie Blitz-Transfer Otso Rantakari seinen DEL-Auftakt in Augsburg erlebte. Der Finne sagt, was nach zwei Auftakt-Niederlagen im Panther-Spiel besser werden muss.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Eine Woche wie die vergangene muss Otso Rantakari nicht öfter erleben. "Es war schon etwas anstrengend", blickte der Verteidiger am Sonntagabend auf turbulente Tage zurück. Eine neue Stadt, ein neuer Klub, neue Mannschaftskollegen und mit nur einem Teamtraining voll einzugreifen – es prasselte viel ein auf den Blitz-Transfer der Augsburger. Rantakari hatte sich nach dem 2:3 gegen Frankfurt schnell ein T-Shirt übergezogen und gab sein erstes Interview vor der Umkleide.

Zum Auftakt der 30-Jubiläums-Saison waren die Panther leer ausgegangen – 3:4 am Freitag in Wolfsburg und wieder eine knappe Niederlage zwei Tage später gegen Frankfurt im Curt-Frenzel-Stadion. "Wir hatten in beiden Spielen gute Momente und haben Charakter gezeigt, weil wir nach jeweils 0:3-Rückständen zurückgekommen sind. Aber wir hatten in beiden Partien auch zwei Schwächephasen. Daran müssen wir arbeiten", sagte der 29-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen