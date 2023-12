Augsburger Panther

Panther-Stürmer Chris Collins und die Finnen: „Nur nicht die Chemie wegnehmen“

Plus Chris Collins bildet zusammen mit den beiden Finnen Jere Karjalainen und Anrei Hakulinen den AEV-Paradesturm. Zusammen hat das Trio über ein Drittel der Tore der Panther erzielt.

Von Andreas Kornes

Am Tag danach stand für die Panther-Profis nur 45 Minuten lockeres Eistraining auf dem Programm. Rund die halbe Mannschaft verzichtete ganz. Wer alle zwei Tage ein Spiel zu bestreiten hat, muss die Zeit dazwischen vor allem zur Regeneration nutzen. Am Dienstag in Düsseldorf (5:4), am Donnerstag in Nürnberg (2:5) und an diesem Samstag zu Hause gegen Schwenningen lautet der Panther-Dienstplan in dieser letzten Woche des Jahres 2023. Dabei erlebten die Augsburger bisher eine Achterbahn der Gefühle. Dem spektakulären Sieg in Düsseldorf folgte ein weitgehend ernüchternder Auftritt in Nürnberg.

Unnötige Strafen des AEV bringen Nürnberg ins Spiel

Cheftrainer Christof Kreutzer attestierte seiner Mannschaft am Donnerstagabend zumindest ein gutes erstes Drittel mit zwei eigenen Treffern. „Aber auch da haben wir schon zwei Tore zu leicht hergegeben“, bemängelte er. Nürnberg hat seine Stärken im Konterspiel, was auch gegen Augsburg nicht zu übersehen war. Kreutzer: „Von den fünf Gegentoren waren fünf Kontertore. Das darf uns nicht passieren. Daraus müssen wir schnell lernen.“ Dazu kamen im zweiten Drittel einige unnötige Strafzeiten, die Nürnberg ins Spiel kommen ließen, „und so haben sie am Ende des Tages verdient gewonnen. Das müssen wir leider so hinnehmen“, befand Kreutzer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

