Augsburger Panther

vor 46 Min.

Panther-Stürmer Thomas J. Trevelyan: "Es tut im Herzen weh"

Plus Der dienstälteste Angreifer über die schwierige Situation mit dem drohenden Abstieg vor Augen. Der Wolfsburger Trainer Mike Stewart leidet mit seinem Ex-Klub.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Auch 45 Minuten nach Spielende dröhnen die Bässe aus der Gästeumkleide der Wolfsburger. Die Spieler packen nach ihrem 3:1-Auswärtssieg ihre Essenspakete und tragen sie in den Bus vor dem Stadion. Thomas J. Trevelyan ist ebenfalls schon umgezogen. Der Panther-Stürmer spricht leise wie immer in seiner Analyse und fängt in Deutsch an. "Ich denke, die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ein paar Mal die Querlatte getroffen. Die Defensive war gut. Aber es hat nicht gereicht. Wir müssen uns auf das nächste Spiel am Dienstag in Frankfurt konzentrieren", sagt der Stürmer, der die längste AEV-Vergangenheit aller Panther hat.

