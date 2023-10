Augsburger Panther

vor 18 Min.

Panther-Trainer Kreutzer spricht Klartext nach der Straubing-Klatsche

Plus Straubing zeigte den Augsburger Panthern am Sonntagabend die Grenzen auf. 1:7 stand es nach 60 einseitigen Minuten. Dementsprechend klar war die Analyse von Trainer Kreutzer.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es war schwere Kost, die die Augsburger Panthern am Sonntagabend den etwas mehr als 5000 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion boten. 1:7 endete das Spiel gegen Straubing - ein Ergebnis, das in dieser Höhe ziemlich genau den Spielverlauf wiedergab. Vor allem in den ersten 20 Minuten spielten die Niederbayern "das wahrscheinlich beste Drittel der gesamten Saison", wie deren Trainer Tom Pokel später befand. Augsburgs Trainer Christof Kreutzer dagegen musste seiner Mannschaft attestieren, "keinen Zugriff" gehabt zu haben. 0:2 stand es in der ersten Pause schon und allen Beteiligten dürfte gedämmert haben, dass Straubing an diesem Tag eine Klasse besser ist. Kreutzer sagte, dass man gewusst habe, dass die Gäste nach ihrem Sieg in München mit sehr viel Rückenwind nach Augsburg kommen würden. Sein eigenes Team hatte am Freitag in Düsseldorf nach einem harten Abnutzungskampf zwar ebenfalls gewonnen (1:0 n. P.), diese Belastung inklusive sechsstündiger Rückfahrt aber offenbar weniger gut weggesteckt.

Panther-Torwart Dennis Endras verhinderte einen höheren Rückstand

Einzig Dennis Endras war es anfangs zu verdanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel. Einen möglichen Kipppunkt, so Pokel, gab es dann im zweiten Drittel, als Jere Karjalainen einen Alleingang nicht verwerten konnte und stattdessen im direkten Gegenzug das 0:3 fiel. "Im zweiten Drittel wollten wir sicher gehen, die Zuschauer nicht ins Spiel kommen zu lassen", sagte Straubings Trainer und hatte sogar noch ein paar mehr dieser Kipppunkte ausgemacht, die angesichts der Straubinger Überlegenheit ansonsten aber kaum einer im Stadion gesehen hatte. Realistischer fasste Kreutzer die Szene rund um den Alleingang zusammen: "Das ist frustrierend in dem Moment, weil du viel versuchst, aber nichts gelingt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen