Panther-Trainer Russell kritisiert seine Stürmer

Plus Nicht nur gegen Bremerhaven wird das Sturm-Manko der Augsburger Panther offensichtlich. Torwart Endras erklärt, was sich am Dienstag in Straubing ändern muss.

Von Milan Sako

Nach zehn von 52 Spieltagen hat sich das Feld ein wenig sortiert. Die Tabelle der Deutschen Eishockey Liga besitzt inzwischen Aussagekraft. Mit zwölf von 30 möglichen Zählern reiht sich der AEV mit einem Punktquotienten von 1,2 auf dem 12. Platz ein. Die Play-offs der besten zehn Mannschaften sind das erklärte Ziel, von dem die Augsburger derzeit lediglich zwei Punkte entfernt liegen. Kein Grund zur Panik, oder doch?

