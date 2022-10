Augsburger Panther

04.10.2022

Panther zeigen Zug zum Tor

Die dritte Führung hielt: David Stieler (rechts) jubelt über seinen Treffer zum 3:2. Am Ende siegte der AEV 4:2 in Nürnberg.

Plus Vier Auswärtstreffer und ein starker Torwart Dennis Endras sind die Faktoren zum Sieg in Nürnberg: Erhält Kanadier Puempel einen deutschen Pass?

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Es klingt so einfach, und ist doch oft schwer umzusetzen. „Wir müssen positiv bleiben. Das ist uns gelungen. Wenn man ins Grübeln gerät, dann zieht es dich wie in einer Abwärtsspirale nach unten“, sagte Augsburg Trainer Peter Russell. Für negative Gedanken war am vergangenen Wochenende nun wirklich kein Platz bei den Panthern, die mit dem 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) in Nürnberg den ersten Auswärtssieg der Saison feierten. Gestützt auf einen überragenden Torwart Dennis Endras holte der AEV im vierten Auswärtsspiel die ersten Zähler auf fremdem Eis. Und bejubelte anschließend mit den zahlreich mitgereisten Anhängern in der Nürnberger Arena einen rundum gelungenen Auftritt. „Umso länger das Spiel ging, umso mehr haben wir am Spiel teilgenommen“, sagte nach dem Match Torwart Endras bei MagentaSport. Wieder einmal hatte der 37-Jährige mit seinem mehr als soliden Torwartspiel die Basis geliefert. 33 von 35 Nürnberger Torschüssen wehrte der gebürtige Sonthofener ab.

