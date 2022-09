Augsburger Panther

vor 12 Min.

Payerl und Puempel fallen aus: Wie reagiert der AEV auf das Sturmproblem?

Plus Mit Adam Payerl und Matt Puempel fallen die zwei erfolgreichsten Torjäger der Vorsaison länger aus. Haben die Augsburger Panther die Möglichkeit darauf zu reagieren?

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Mit neun Neuzugängen krempelten die Augsburger Panther vor der Saison ihre Mannschaft um. Nicht hungrig genug sei das Team gewesen, so die Argumentation der sportlichen Leitung mit Hauptgesellschafter Lothar Sigl an der Spitze. Der Trend aus der Vorsaison scheint sich in der neuen Spielzeit jedoch fortzusetzen: Auswärts fehlt den Augsburgern die Durchschlagskraft. Drei Spiele, null Punkte, so lautet die Bilanz nach der jüngsten 1:2-Niederlage am Dienstag in Wolfsburg. Bereits in der Spielzeit 21/22 verlor der AEV 22 von 26 Partien in der Fremde. Ohne Auswärtspunkte gibt es jedoch keine Play-offs – so lässt sich das Zahlenmaterial auf den Punkt bringen. In den beiden Spielzeiten 2007/08 und 2014/15 waren die Panther mit 23 Auswärtspleiten sogar noch schlechter und verpassten als Zwölfter jeweils die Play-offs. Ebenso im vergangenen Jahr auf Rang elf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen