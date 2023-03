Rund um die Augsburger Panther gibt es neue Personal-Spekulationen

Plus Über drei mögliche Neuzugänge für die Panther gibt es Gerüchte. Zwei davon stammen von einem anonymen Insider, der fleißig twittert und meistens richtig liegt.

Irgendwo dort draußen, verborgen in den Weiten und der Anonymität des Internets, freut sich ein Eishockey-Insider regelmäßig diebisch darüber, wenn er wieder Interna ausplaudern kann. Unter dem Pseudonym "RinkRat" hat er sich einen Twitter-Account eingerichtet, dem mittlerweile jeder folgt, der Gerüchte rund ums deutsche Profi-Eishockey lesen will. Denn bisher hat sich ein Großteil dessen, was RinkRat prophezeite, auch bewahrheitet. Nicht wenige vermuten deshalb, dass er (oder sie) selbst als Spielerberater tätig ist oder zumindest engen Kontakt zu einem hat.

"RinkRat" auf Twitter: Mitteilsamkeit erfreut nicht alle im Eishockey-Business

Diese Mitteilsamkeit erfreut Beobachter der Szene mindestens ebenso sehr, wie es diejenigen ärgert, die im Eishockey-Geschäft arbeiten. Denn Personalspekulationen kommen eigentlich immer zur Unzeit. Jüngstes Beispiel ist diesbezüglich ein mutmaßlicher Wechsel des Verteidigers Philip Samuelsson. Der spielt aktuell mit Bremerhaven in den Play-offs gegen München, soll aber laut RinkRat zur kommenden Saison nach Straubing weiterziehen. Das erzeugt Unruhe, die während der wichtigsten Saisonphase niemand in der Mannschaft haben will.

Zuvor hat RinkRat auch zwei Personalien aus dem Bereich der Augsburger Panther in die Öffentlichkeit befördert. Zum einen die, dass der ehemalige Panther-Verteidiger Simon Sezemsky auf dem Weg zurück nach Augsburg ist. Wer diesem Gerücht hinterher recherchiert, trifft auf leicht verschnupfte Panther-Verantwortliche. Gerüchte kommentiere man grundsätzlich nicht, heißt es da. Auch der Spieler selbst will sich nicht äußern. All das, kombiniert mit dem ein oder anderen Hinweis, deuten darauf hin, dass Sezemsky nächste Saison tatsächlich wieder regelmäßig im Curt-Frenzel-Stadion anzutreffen sein wird. Die vergangenen beiden Spielzeiten hatte er in Iserlohn und Frankfurt verbracht.

Panther: Sezemskys Vertrag soll für die DEL und DEL2 gelten

Sezemskys Kontrakt in Augsburg soll sowohl für die DEL als auch für die DEL2 gelten. Denn noch ist ja nicht klar, in welcher Liga die Panther überhaupt spielen werden. Als Tabellen-14. nach der Hauptrunde sind sie dazu verdammt, den Ausgang der Play-offs in der DEL2 abzuwarten. Nur wenn Kassel, Krefeld und Dresden nicht Zweitligameister werden, bleibt Augsburg erstklassig.

Beim wahrscheinlich anstehenden Projekt Wiederaufstieg könnte dann ein gewisser Max Renner behilflich sein. Auch ihn bringt RinkRat mit den Panthern in Verbindung. Und auch in diesem Fall lassen weitergehende Recherchen darauf schließen, dass der Informant richtig liegt. Renner ist ein 30-jähriger Verteidiger, der die vergangenen drei Jahre (zwei davon in der DEL) in Bietigheim tätig war. Für ihn spricht auch, dass der neue Panther-Trainer Christof Kreutzer in der Defensive vor allem auf deutsche Spieler setzen und die Ausländerlizenzen eher für Stürmer vergeben will.

Moritz Elias soll ein Augsburger Panther werden

Ein weiterer Name, diesmal allerdings nicht aus dem Repertoire von RinkRat (außer ein dahingehender Tweet wurde übersehen), ist Moritz Elias. Dessen älterer Bruder Florian war bereits als möglicher Neuzugang der Panther genannt worden, was sich aber nicht bewahrheitet hat. Besser sieht es bei Moritz aus. Der 19-Jährige stammt aus Augsburg, durchlief aber die Ausbildung der Jungadler Mannheim. Als 16-Jähriger debütierte er für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL, spielte ansonsten aber meist in der DEL2 für Heilbronn. Alles deutet darauf hin, dass er kommende Saison das Trikot der Panther tragen wird.