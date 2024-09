So sind die DEL-Spiele der Augsburger Panther live im TV und Stream zu sehen

Neue Saison, alte Konstanten: Weiterhin zeigt der Streamingdienst Magentasport alle Partien der DEL, darunter auch die der Augsburger Panther. Beim Sender, der die Free-TV-Partien der Liga zeigt, gibt es aber ebenso etwas Neues wie beim Angebot von Magentasport.

Wie sind die Spiele der Augsburger Panther live im TV zu sehen?

Nach wie vor bei Magentasport, dem Sport-Streamingdienst der Deutschen Telekom. Aktuell sind bei dem Sender die Partien der 3. Liga im Fußball, der Frauen-Fußball-Bundesliga, die der Basketball-Bundesliga und eben die der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu sehen.

Gibt es einzelne DEL-Spiele im Free-TV zu sehen?

Ja, einzelne Spiele sind auch bei Magentasport kostenfrei zu sehen. So ist zum Beispiel am Donnerstag, 19. September das Saison-Eröffnungsspiel der Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt kostenlos empfangbar. Zudem hat der Streamingdienst seit Januar 2024 eine Partnerschaft mit dem Sender DF1 abgeschlossen. Hintergrund: Der bisherige Anbieter Servus TV hatte seinen linearen Betrieb zum Jahresende 2023 eingestellt. DF1 ist nun bis einschließlich der Saison 2027/28 im Boot. Der Sender wird immer sonntags ab 19 Uhr (Bully 19:15 Uhr) eine Partie live zeigen und darüber hinaus bis zu 21 Play-off-Spiele übertragen.

Was ist neu im Programm bei Magentasport?

Neu sind die Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) sowie die Highlights aller DEL2-Spiele. Insgesamt 13 Partien aus der Champions Hockey League zeigt Magentasport live. Sechs davon aus der Vorrunde, dazu je ein Hin- und Rückspiel im Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie das Finale des europäischen Wettbewerbs sind beim Portal zu sehen. Auch die DEL2 ist nun bei Magentasport zu sehen, wenn auch nur ausschnittsweise. Spielzusammenfassungen wird es zu allen Partien des Unterhauses geben. In der Hauptrunde werden so 364 Begegnungen in der Highlight-Version zum Abruf bereitstehen. Zudem wird am 27. September die Eröffnung des SAP-Garden im Münchner Olympiapark übertragen, bei der Red Bull München gegen das NHL-Team der Buffalo Sabres antreten wird. Das Spiel zeigt Magentasport im Free-TV.

Was kostet Magentasport?

Für Telekom-Kunden, die ein Magenta-TV-Produkt haben, kostet der Service 7,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 12,95 Euro im Jahresabo. Für alle anderen werden monatlich 12,95 Euro (Jahresabo) oder 19,95 Euro (Monatsabonnement) fällig.