Augsburger Panther

So viel Augsburg steckt dieses Jahr in den Panthern

Plus Wahrscheinlich noch nie standen so viele Panther-Profis mit direktem Augsburg-Bezug auf dem Eis. Die Vorfreude vor allem der Rückkehrer ist groß.

29 Jahre haben die Augsburger Panther nun schon in der Deutschen Eishockey Liga überstanden und gehen als DEL-Gründungsmitglied in die 30. Saison. Zwischen Vizemeisterschaft und Fast-Abstieg war so ziemlich alles an Erfolgen und Misserfolgen dabei. Doch wahrscheinlich steckte noch nie so viel Augsburg in den Panthern wie in der anstehenden Saison.

Mit Markus Keller, Niklas Länger, Marco Niewollik, Moritz Elias und Alexander Oblinger sind fünf Spieler aus dem aktuellen Kader in Augsburg geboren. Dazu kommen mit Jerome Flaake und Christian Hanke zwei Profis, die in Augsburg aufgewachsen sind. Zählt man dann noch Dennis Endras und Thomas J. Trevelyan dazu, die ihren Lebensmittelpunkt längst schon und auch für die Zukunft nach Augsburg verlegt haben, formt das eine große Gruppe innerhalb des Kaders, die einen besonders starken Bezug zu ihrem Arbeitgeber hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

