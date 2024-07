Neuer DEL-Spielplan: Panther eröffnen Saison mit Derby

Mit Blick auf das Abschneiden der vergangenen beiden Spielzeiten, als die Augsburger Panther jeweils sportlicher Absteiger waren (und nur mit viel Glück in der Deutschen Eishockeyliga blieben), ist es durchaus überraschend, was die Liga an diesem Freitag bekannt gab. Denn das Eröffnungsspiel der 31. Saison findet im Curt-Frenzel-Stadion statt. Gegner ist am 19. September (19.30 Uhr) der Derby-Rivale ERC Ingolstadt. Stimmungsmäßig ist dieses Duell eines der Highlights der DEL. Wechselseitig sind die Arenen regelmäßig ausverkauft. „Ich freue mich, dass wir gleich zum Auftakt der neuen Saison viele Emotionen erleben werden. Ein Derby zwischen Augsburg und ist ein toller Start in die 31. Saison, auf die wir uns schon alle sehr freuen“, wird der DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer Mitteilung der Liga zitiert.

Aus Augsburger Sicht dürften Erinnerungen an den allerersten Spieltag der DEL wach werden. Denn bereits vor 30 Jahren war das mit damals noch 7.774 Fans ausverkaufte Curt-Frenzel-Stadion Schauplatz der ersten Partie in der neu gegründeten Liga. Zu Gast waren die Maddogs München, die mit einem stark besetzten (und teuren) Kader 6:1 gewannen. Ein Sieg, der den Münchnern kein Glück bringen sollte. Schon am 18. Dezember bestritten sie gegen Nürnberg ihr letztes DEL-Spiel. Anschließend wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet, der völlig überschuldete Stammverein EC Hedos München ging Konkurs.

München war auch in den Jahren nach der Maddogs-Pleite ein schwieriges Pflaster für Profi-Eishockey, inzwischen stellt dort ein österreichischer Brausehersteller als Hauptsponsor das Geld für einen erstklassigen Kader zur Verfügung. Die Panther hingegen gehörten durchgehend der DEL an, wenngleich das nicht immer der eigenen Schaffenskraft zu verdanken war. Finanziell werden in Schwaben traditionell kleinere Brötchen gebacken. Nach zwei weitestgehend trostlosen Spielzeiten herrscht nun aber eine Aufbruchstimmung, die sich im Wesentlichen an der Personalie Larry Mitchell festmachen lässt. Der kehrte als Sportdirektor an seine alte Wirkungsstätte zurück und krempelt seitdem den Kader gründlich um.

Dem Saisonauftakt gegen Ingolstadt, wo er auch schon tätig war, blickt er mit großer Vorfreude entgegen: „Das Derby zwischen Augsburg und Ingolstadt begeistert die Fanlager beider Teams seit über 20 Jahren. Alle dürfen sich auf einen stimmungsvollen und lautstarken Auftakt in die neue Saison freuen. Mit der Unterstützung unserer Fans im sicher sehr gut gefüllten Curt-Frenzel-Stadion wollen wir direkt einen guten Start hinlegen und die ersten Punkte einfahren.“ Ihren ersten Auftritt in der neuen Münchner Halle haben die Panther am 18. Oktober.

In der Hauptrunde stehen für die 14 DEL-Klubs jeweils 52 Spiele auf dem Programm, die MagentaSport live überträgt. Zusätzlich wird DF1 an jedem Sonntagabend eine Partie im Free-TV übertragen.

