Augsburger Panther

17:12 Uhr

Warum die Panther komplett den Kopf verlieren

Plus Pantherspieler Mirko Sacher spricht über die schwierige Verfassung der Augsburger im Abstiegskampf. Den nächsten Gegner kennt der AEV-Verteidiger gut.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Auf dem Eis dirigierte Kai Suikkanen die Panther lange am Donnerstagvormittag. Das Überzahlspiel, die Zweikämpfe und den Spielaufbau ließ der AEV-Trainer immer und immer wieder üben. Erst um 11.32 Uhr verließ der finnische Trainer die Eisfläche des Curt-Frenzel-Stadions und stapfte in Richtung Umkleide. Danach war der Arbeitstag der AEV-Profis noch lange nicht beendet. Mentalcoach Ulf Wallisch bat zu Einzelgesprächen in sein provisorisches Besprechungszimmer gegenüber dem Kraftraum. Die Psyche zu stärken ist in diesen schwierigen Zeiten für die Panther mindestens so wichtig, wie den Körper. Denn die Probleme liegen auch im Kopf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen