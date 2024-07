Wie haben die Panther eingekauft? Nach dem zweiten Beinahe-Abstieg in Folge wurde mit dem früheren AEV-Trainer Larry Mitchell ein Sportdirektor installiert. Anders als vor einem Jahr legte der Deutsch-Kanadier mit seiner Arbeit erst richtig los, als die Ligazugehörigkeit feststand. Der Markt für deutsche Profis ist zu diesem Zeitpunkt längst abgegrast. Inzwischen ist der Kader fast komplett. Einen Importspieler im Sturm werden die Augsburger in den kommenden Tagen verpflichten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in Kürze Vollzug melden können“, sagt Mitchell, dem es wichtig ist, dass der neue Trainer Ted Dent die Vorbereitung mit einem kompletten Kader absolviert. Eine erste Einschätzung des neuen Panther-Kaders:

Das Durchschnittsalter: Die Panther werden wahrscheinlich wieder jünger. Der aktuelle Altersschnitt der Mannschaft beträgt 28,0 Jahre. Noch ist Bewegung im Personal bei allen Klubs. Ein Vergleich zeigt, dass bisher nur vier DEL-Konkurrenten (Wolfsburg, Bremerhaven, Schwenningen und München) ebenfalls einen Schnitt von 28,0 Jahre oder älter aufweisen. In den letzten fünf Jahren lag der Altersschnitt in Augsburg immer über 28 Jahre, während die Mehrzahl der DEL-Konkurrenz jünger aufgestellt war und ist. Jugend garantiert keinen Erfolg, doch vielleicht ist es kein Zufall, dass der Durchschnitt in der Saison 18/19, als die Augsburger das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreichten, letztmals unter 28 Jahren lag. Acht Profis sind 34 Jahre oder älter. Einer der Besten der Vorsaison, Thomas J. Trevelyan, geht mit 40 Jahren in seine 14. (!) Saison im Schleifgraben. Alter ist bei T. J. kein Thema.

Panther setzen im Tor auf einen 25-Jährigen

Die Torhüter Zumindest ein halber Schnitt war auf dieser entscheidenden Position im Eishockey unumgänglich. Dennis Endras, 38, wechselte als Torwartcoach ins Trainerteam. Markus Keller, 34, ist der designierte Ersatzmann. Ein 25-jähriger US-Amerikaner ist als Nummer eins auserkoren. Strauss Mann bringt mit Einsätzen bei den Olympischen Spielen, einer Eishockey-WM und in Schweden (Skelleftea AIK) erstaunlich viel Erfahrung für einen so jungen Keeper mit. Entscheidend wird sein, ob er dem Druck in der DEL mit einem engen Spielplan standhält und den Wechsel in eine völlig neue Umgebung schnell meistert. Die Zahlen sprechen für eine gute Verpflichtung von Sportdirektor Mitchell, wenngleich seine Top-Werte mindestens zwei Jahre zurückliegen.

Die Abwehr Viel Masse, aber wenig Klasse, hieß es in der vergangenen Saison. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass Trainer Christof Kreutzer zunächst für die zweite Liga eingekauft hatte. Außerdem fiel Dave Warsofsky als Nummer-eins-Verteidiger fast die komplette Saison aus. Zumindest auf dem Papier ist der AEV in der Defensive besser aufgestellt. Königstransfer ist Thomas Schemitsch, der als Deutscher Meister von den Eisbären Berlin kommt. Der Kanadier bringt alle Voraussetzungen für einen Top-Verteidiger mit: 27 Jahre jung, 1,93 Meter groß und eine starke Eishockey-Vita. Das wird seinen Preis haben, aber so einen Spieler zum zweimaligen Fast-Absteiger zu lotsen, ist auch mit Geld keine Selbstverständlichkeit.

Ex-Nationalverteidiger Denis Reul bringt viel Körper und Erfahrung mit. Europa-Neuling Riley McCourt zeichnet als 24-Jährigen jugendlicher Elan aus. Nolan Zajac (Wolfsburg) verfügt über ausreichend DEL-Kenntnisse. Kristian Blumenschein von Zweitligisten Lausitzer Füchse muss sich in der höchsten Klasse noch beweisen. Mit 1,78 Metern ist der 27-Jährige der kleinste AEV-Verteidiger. Alle anderen Abwehrspieler messen über 1,80 Meter. Auch das spricht für eine robustere Hintermannschaft.

Karjalainen kehrt nicht zum AEV zurück

Der Sturm Jetzt steht fest: Jere Karjalainen kehrt nicht zu den Panthern zurück. Mit 13 Toren und 20 Vorlagen zählte der Finne zu den besten Scorern der vergangenen Saison. „Mit Karjalainen und seinem Agenten waren wir nach der Saison immer in einem ergebnisoffenen Austausch. Wir möchten mit zehn Imports in die neue Saison starten und sind deshalb unverändert auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Diese Stelle werden wir allerdings mit einem anderen Spielertypen besetzen“, sagt Mitchell. Viel wichtiger ist, dass Karjalainens Landsmann Anrei Hakulinen mindestens ein weiteres Jahr in Augsburg bleibt. Neuzugang Cody Kunyk stellte zuletzt in Frankfurt und davor in Finnland seine Torgefährlichkeit unter Beweis.

Der Deutsch-Kanadier Jason Bast (35/Köln) und der Deutsch-Amerikaner Mark Zengerle (35/Straubing) kennen die Liga und sollten echte Verstärkungen sein, sofern sie verletzungsfrei bleiben. D.J. Busdeker und Riley Damiani sind beide 24 Jahre jung und bringen Elan mit. Für die zehnte und letzte Importlizenz wird der US-Amerikaner Anthony Louis aus Langnau (Schweiz) gehandelt. Der 29-Jährige und Damiani sind aus drei gemeinsamen Spielzeiten bei den Texas Stars (AHL) befreundet. Die Mischung klingt vielversprechend. Wenn die Panther im Angriff auf den Ausländerpositionen keine Totalausfälle wie zuletzt mit Zack Mitchell und Niklas Andersen haben, sind sie stärker einzuschätzen.