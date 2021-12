Augsburger Panther

vor 57 Min.

Zuschauer beim FCA, aber nicht bei den Panthern: Wie Augsburg das rechtfertigt

Nach den Verschärfungen der Corona-Regeln in Bayern spielen die Panther-Profis wieder vor leeren Rängen.

Plus Was den Augsburger Panthern beim Thema Zuschauer noch verboten war, wurde dem FC Augsburg erlaubt. Wie die Stadt Augsburg das begründet.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther waren am vergangenen Sonntag der erste DEL-Klub, der in dieser Saison vor leeren Rängen antrat. Das Heimspiel gegen Köln war zum Geisterspiel geworden, da die Gastgeber nur „eine mittlere dreistellige“ Zahl an Zuschauern ins Curt-Frenzel-Stadion hätten lassen dürfen. Zu wenig, um wenigstens die anfallenden Kosten eines Spieltags zu decken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen