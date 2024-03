Sportlerwahl: Tour-de-France-Fahrer, Tennisdoppel und eine Weltcupsiegerin

Bei der Wahl zum Sportler, zur Sportlerin und zur Mannschaft des Jahres gewinnen Aktive, die bereits international erfolgreich sind: ein Radprofi, eine Kanutin und ein Tennisdoppel.

Sie haben schon auf dem internationalen Parkett starke sportliche Leistungen erbracht, nun sind sie in ihrer Heimatstadt ausgezeichnet worden als Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres: Radprofi Georg Zimmermann, Slalomkanutin Elena Lilik und das Tennisdoppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens. Am Donnerstagabend fand die Auszeichnung im Rahmen der städtischen Sportgala zum vorerst letzten Mal im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt, nachdem dieser aufgrund von Sanierungsarbeiten ab dem Sommer für mindestens zwei Jahre geschlossen wird. So durften die Preisträger und Preisträgerinnen noch einmal im feierlichen Rahmen vor rund 500 Gästen die Pokale im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Weber in Empfang nehmen.

Sportlerin des Jahres

Mehrere Male war sie schon als Zweit- oder Drittplatzierte oder mit der Mannschaft auf dem Podium, nun gab es erstmals Platz eins in der Einzelkategorie "Sportlerin des Jahres" für die Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik. Schon die Heimweltmeisterschaft 2022 in Augsburg lief für die Paddlerin von Kanu Schwaben Augsburg ausnehmend gut, 2023 legte die 24-Jährige aber noch mal eine Schippe drauf. Die vielseitige Athletin fuhr in allen drei Kanuslalom-Disziplinen, im Kajak-Einer, im Canadier-Einer und im Kajak-Cross, einen Weltcupsieg ein. Dazu wurde sie Europameisterin im Canadier-Einer und sicherte dem Deutschen Kanu-Verband einen Olympia-Startplatz im C1 weiblich für die Spiele im Sommer in Paris. Ob sie selbst dort dann auch ihren ersten Einsatz bei Olympischen Spielen erleben kann, wird sich allerdings erst noch zeigen. An zwei Wochenenden im April kämpfen die deutschen Slalomkanutinnen und -kanuten am Augsburger Eiskanal und im Kanupark Markkleeberg um die Olympia-Qualifikation.

Sportler des Jahres

Im vergangenen Jahr noch auf Rang drei, räumte der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann nun erstmals den Titel des " Sportler des Jahres" ab. Herausragend im vergangenen Jahr war sein zweiter Platz sowie sein Sieg bei der Bergankunft auf der 6. Etappe des "Criterium du Dauphine" im Rahmen der UCI World Tour. Seit 2021 steht der 26-jährige Augsburger in Diensten des belgischen Radsportteams Intermarché-Wanty. Die Grundlagen für seine weiterhin steil nach oben zeigende Karriere wurden Zimmermanns Zeit als Jugendlicher bei den E-Racers Toplevel Augsburg gelegt.

Georg Zimmermann holte bei der Tour de France 2023 einen zweiten Platz bei der 10. Etappe - und ist jetzt der Augsburger Sportler des Jahres. Foto: Alexander Neis/Eibner-Pressefoto, dpa

Mannschaft des Jahres

An ein ziemlich kleines, aber hoch erfolgreiches Tennisteam geht der Titel "Mannschaft des Jahres". Das Doppel aus dem Augsburger Constantin Frantzen und dem Stuttgarter Hendrik Jebens erlebte 2023 ein besonders erfolgreiches Jahr, obwohl beide erst seit knapp einem Jahr zusammen spielen. Doch Frantzen, der bis vergangenes Jahr noch Mitglied der Zweitliga-Mannschaft des Tennisclubs Augsburg war, und Jebens harmonierten sehr schnell so gut, dass sie sich in der Doppel-Weltrangliste rasant nach oben spielten.

Die Tennisprofis Henrik Jebens und Constantin Frantzen. Foto: Antoine Couvercelle (Archivbild)

Im Juli 2023 hatten sie ihren Heimvorteil beim ATP-Turnier in Augsburg genutzt und auf der TCA-Anlage den Turniersieg im Doppel geholt. Insgesamt verbuchten sie sechs Siege auf der ATP Challenger Tour und standen im Halbfinale des ATP-200-Turniers im französischen Metz. Durch diese Erfolge sicherte sich das Doppel im Januar 2024 seinen ersten Einsatz bei den Australian Open. Hier scheiterten Frantzen/Jebens in ihrem ersten Spiel mit 6:7, 3:6 an Mate Pavic (Kroatien) und Marcelo Arevalo (Argentinien).

Lesen Sie dazu auch