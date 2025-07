Sportakrobatinnen sammeln die ersten Medaillen der Saison ein

Beim bayerischen Nachwuchsturnier in Weißenburg feierten die Sportakrobatinnen des SAV Augsburg-Hochzoll einen gelungenen Einstand in die neue Wettkampfsaison. So durften sie sich über vier Goldmedaillen, dreimal Bronze und zwei vierte Plätze freuen. In der Wettkampfklasse (WKK) gingen zwei Formationen des SAV an den Start.

Als erstes Trio waren Laetitia Gerstmayr, Ellie Schneider und Theresa Götz in WKK 2 gefordert. Nachdem Gerstmayr beim letzten Turnier spontan eingesprungen war, konnte sie sich diesmal länger und intensiver auf den Wettkampf vorbereiten. So zeigte das Trio drei neue Elemente und eine spritzige Choreografie, die sauber geturnt mit der Goldmedaille belohnt wurde. Emilia Schneider und Lara Boldte maßen sich im größten Startfeld des Tages mit acht anderen Paaren. Sie konnten die starke Leistung aus dem intensiven Training abrufen, zeigten saubere Elemente und eine ausdrucksstarke Übung, sodass sie sich mit der Tageshöchstwertung in WKK ebenfalls Goldmedaille sicherten. Beide Formationen qualifizierten sich damit für die am 5. April anstehende bayerische Meisterschaft in Königsbrunn, die der SAV Augsburg-Hochzoll ausrichtet.

Gold für Sportakrobatik-Trio in der Nachwuchsklasse

In der Nachwuchsklasse gingen erstmals Anna Inic, Zoe Mascha und Ameli Kabashi als Damengruppe in der Nachwuchsklasse auf die Matte. In der Altersklasse KFL 1 beginnt im Regelfall die Sportakrobatikkarriere. Sie turnten ihre Kombiübung sehr routiniert. Die Elemente standen sie sicher und durften sich über einen weiteren verdienten ersten Platz freuen.

In der KFL2 ging ein weiteres Damenpaar aus Augsburg an den Start. Louisa Jung und Hannah Surauer sind ein eingespieltes Team. Sie turnten routiniert ihre Elemente durch und hatten sichtlich Spaß an ihrer Kombiübung, wofür sie den verdienten dritten Platz belegten. Für das Aspire-Damenpaar Theresa und Liv begann der Wettkampf mit deutlich mehr Spannung und Aufregung als geplant. Liv hatte gleich zu Beginn des Einturnens Nasenbluten, weshalb die Vorbereitungszeit deutlich verkürzt wurde. Beide Sportlerinnen blieben aber cool und zeigten ihre mentale Stärke auch auf der Matte. Mit stabilen Elementen und einem tollen Ausdruck überzeugten sie die Kampfrichter und durften sich bei der Siegerehrung ihre wohlverdiente Goldmedaille umhängen lassen.

Hochzoller Formationen haben Pech in der Ausführung

Mit Clara Lehnert, Leni Huber und Marie Häuser sowie der neu formierten Gruppe Julina Funk, Emily Kupka und Matylda Waclawek hat der SAVwieder zwei gute Damen-Trios im Einsatz. Doch beide Formationen hatten diesmal etwas Pech in der Ausführung. Jeweils ein Element war nicht so perfekt wie sonst üblich. Sei es aufgrund von Lampenfieber oder Übermotivation. Beide Damengruppen waren mit ihrer Präsentation nicht zufrieden. Doch dank motivierender Worte und fester Drücker durch die Trainerinnen war die Stimmung schnell besser. Bis zur bayerischen Meisterschaft am 5. April bleibt noch Zeit, die Übungen zu perfektionieren. So gab es am Ende Platz drei für Clara Lehnert, Leni Huber und Marie Häuser sowie Platz vier für Julina Funk, Emily Kupka und Matylda Waclawek.

Schließlich zeigten Shania Gritzner, Emilia Linder und Laura Görmer-Redding bei einer Showeinlage noch ihre Dymanicübung außer Konkurrenz. Das Trio wird in diesem Jahr im Rahmen des Deutschen Turnfests bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig dabei sein..