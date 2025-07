Mama Katja ist das große Vorbild – die Augsburgerin Magdalena Mayer will im Triathlon durchstarten

Katja Mayer ist im Stress. Im Vorfeld des Augsburger Kuhsee-Triathlons am Sonntag gibt es für die Organisatorin dieser breitensportlichen Großveranstaltung noch jede Menge zu tun. Doch für eine Trainingseinheit mit Tochter Magdalena lässt die ehemalige Sportlerin auch mal kurz die Arbeit ruhen. Denn kaum jemand weiß besser als sie, dass ein verlässliches Umfeld und große Disziplin notwendig sind, um eine erfolgreiche Triathletin zu werden. Und dieses Ziel hat sich ihre 18-jährige Tochter Magdalena nun gesteckt, sie will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, der als größter sportlicher Erfolg 1999 der Sieg beim Ironman auf Hawaii gelang. 1992 war Katja Mayer auf der legendären Insel schon Ironman-Amateur-Weltmeisterin der AK 18 geworden. Dazu 1997 Vize-Europameisterin auf der Langdistanz.

28 Jahre später hat nun Tochter Magdalena beschlossen, es ihrer Mutter gleichzutun. Das Turnen, das sie in den vergangenen Jahren als Leistungssport bis hinauf zur dritten Liga betrieben hat, hat die 18-Jährige endgültig aufgegeben. Als zu großen Raubbau an ihrem Körper empfand sie das Training, als zu frostig den Umgangston, als zu missgünstig die Stimmung im Team. „Turnen ist ein Sport, der schon sehr auf den Körper geht. Während des Trainings hat immer irgendetwas weh getan. Seit ich aufgehört habe, sind die Schmerzen weg. Dazu war auch die Atmosphäre etwas toxisch. Deswegen wollte ich dann sogar mehr mental als physisch mit diesem Sport nichts mehr zu tun haben“, berichtet die fast 1,70 Meter große Athletin.

Katja Mayer hat den Augsburger Kuhsee-Triathlon ins Leben gerufen

Also ist Magdalena Mayer auf den Triathlon umgeschwenkt. Schließlich hat sie in ihrer Mutter Katja nicht nur ein Vorbild mit großer Erfahrung, sondern auch eine Motivatorin, die sich ihre Begeisterung für die drei Ausdauersportdisziplinen selbst nach ihrer aktiven Karriere bewahrt hat. Die Augsburgerin gründete im Anschluss an die Profilaufbahn ihre km-Sportagentur in Stadtbergen (Landkreis Augsburg), mit der sie seitdem große Lauf- und Triathlonveranstaltungen organisiert. So rief sie 1996 den Augsburger Kuhsee-Triathlon ins Leben, den sie seitdem jedes Jahr, bis auf wenige Ausnahmen wie die Coronazeit, mit einem bis zu 100 Personen starken Helferteam organisiert. Weitere Großveranstaltungen wie der Augsburger Stadtlauf und der Firmenlauf sind in den vergangenen Jahren dazugekommen, mittlerweile auch der Organspendenlauf in München sowie die Sportscheck-Runs in München und Nürnberg oder auch Radlaktivitäten.

Icon Vergrößern Als Organisatorin des Kuhsee-Triathlons und weiterer sportlicher Großveranstaltungen im Raum Augsburg und München hat sich die ehemalige Triathletin Katja Mayer mit ihrer Sportagentur einen Namen gemacht. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Als Organisatorin des Kuhsee-Triathlons und weiterer sportlicher Großveranstaltungen im Raum Augsburg und München hat sich die ehemalige Triathletin Katja Mayer mit ihrer Sportagentur einen Namen gemacht. Foto: Michael Hochgemuth

Ihre Tochter konnte Katja Mayer mit ihrer Begeisterung anstecken. „Im Triathlon habe ich ein riesengroßes Potenzial für mich gesehen und auch große Freude daran gefunden. Jetzt bin ich total glücklich in dem Sport“, erzählt Magdalena Mayer. Dabei hatte ihre Mutter diese Karriere nicht unbedingt forciert. „Mir war wichtig, dass sie als Kind schwimmen lernt. Alle vier Lagen, dann muss man das nicht als Erwachsener nachholen“, sagt Katja Mayer, betont aber: „Turnen, Schwimmen, Leichtathletik sind für mich die Basissportarten. Im jungen Alter ist es wichtig, dass man da die Motorik ausbildet.“

Erste Erfolge im Triathlon haben sich bei Magdalena Mayer schon eingestellt

Darauf konnte ihre Tochter zurückgreifen, als sie im vergangenen Jahr trotz Abiturvorbereitung damit begann, das Triathlontraining zu intensivieren. Schnell stellten sich die ersten Erfolge ein, kurz nach dem bestandenen Abitur im Mai wurde sie in Schweinfurt bayerische Sprint-Meisterin aller Altersklassen. Mit drei Minuten Vorsprung gewann die Athletin der TG Viktoria Augsburg in 1:05 Stunden den Wettkampf über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Sie gilt bereits als eine der besten deutschen U21-Juniorinnen auf den Langstrecken. Mittlerweile verstärkt sie auch das Regionalligateam der TG Viktoria und sieht, woran sie noch arbeiten muss. „Die anderen Mädels zeigen mir, wie man es auch machen kann. Aber ich glaube eh, dass man mehr aus den Wettkämpfen lernt, in denen man nicht so gut abschneidet.“ Weiter verbessern will sie sich in den nächsten Monaten bei einem Work-and-Travel-Aufenthalt in Australien, wo sie – auch dank der Mama – schon erste Kontakte in die Triathlon-Szene geknüpft hat.

Im Training agieren Katja und Magdalena Mayer als Team

Die Doppelbelastung mit Training und Abitur hat die 18-Jährige dabei gut weggesteckt. Dank eines detaillierten Plans, den sie mit Mutter und Trainerin Katja Mayer ausgetüftelt hat. „Wir hatten gemeinsam entschieden, dass die Prüfungen an erster Stelle stehen, und haben das Training drumherum gebaut“, so Magdalena. Dabei gibt es eine genaue Aufgabenteilung. „Die Trainingspläne mache ich“, sagt Katja Mayer und ergänzt schmunzelnd: „Wünsche werden manchmal berücksichtigt. Manchmal muss man aber auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Aber da sehe ich mich dann einfach als Trainerin.“ Und da ist es ein Vorteil, dass die Tochter ihr so ähnlich ist. „Ich bin quasi runtergerissen wie die Mama“, meint Magdalena lachend, „ich muss gar nichts mehr ausprobieren. Wir wissen, was klappt. Auf das Rad, das sie vor 30 Jahren gefahren ist, setzte ich mich drauf und meinte, es wäre wie für mich gebaut.“

Während Katja Mayer sich für sich selbst bei den Wettkämpfen mitunter mehr mentale Stärke gewünscht hätte, sieht sie bei ihrer Tochter beides stark ausgeprägt: die Physis und die Psyche. Mit 19 Jahren hatte Katja Mayer erst richtig mit dem Training in den drei Disziplinen angefangen, ihre Tochter, die noch einen drei Jahre älteren Bruder hat, befinde sich jetzt schon auf einem ganz anderen Level. Das weiß auch Magdalena zu schätzen. „Ich habe eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass ein Muttter-Tochter-Gespann auch als Trainingsteam klappt. Aber weil die Mama so nah an mir dran ist, funktioniert das so gut. Dadurch, dass sie mich 24 Stunden, sieben Tage sieht, können wir das perfekt optimieren.“