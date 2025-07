Augsburger Bahnsportlerin Paula Gloning fährt zu Bronze

Bei der vor Kurzem zu Ende gegangenen Europameisterschaft im Bahnradsport im portugiesischen Anadia war mit der 17-jährigen Paula Gloning eines der großen Talente der E-Racers Augsburg für den Bund Deutscher Radfahrer am Start. Ohne eine perfekte Vorbereitung und nach dem Ausfall einer Sportlerin musste für das Mannschafts-Verfolgungsfahren über 4000 m zu Beginn der Wettkämpfe der 4-er umgestellt werden.

Italien ist zu stark für die deutschen Bahnrad-Juniorinnen

Nach der Zeitqualifikation, bei der das Team den dritten Rang erreicht wurde, traf das deutsche Quartett in der Zwischenrunde auf Italien und unterlag nur knapp. Somit blieb nur das kleine Finale, in dem die deutschen Juniorinnen mit Paula Gloning dem Team aus Spanien gegenüberstanden. Nach einem engen Kampf auf der Bahn hatten sie den Gegner klar distanziert und verdient die Bronzemedaille gewonnen.

Glonings Partnerin im Madison stürzt schwer

Als zweites Rennen stand für Paula Gloning das Omnium, ein Wettbewerb aus vier verschiedenen Disziplinen, verteilt auf zwei Tage auf dem Programm. Nach einem zehnten Platz im Scratch-Rennen, einem neunten Platz im Temporennen und einem fünften im Ausscheidungsfahren ging sie als Gesamtachte in das abschließende Punktefahren am nächsten Tag. Hier konnte sie keine Punkte einfahren und fiel in der Gesamtwertung auf den zehnten Rang zurück. Trotzdem war sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden, da alle Rennen auf sehr hohem Niveau standen und Teilnehmerinnen aus 25 Nationen am Start waren.

Der dritte Einsatz im Madison (2-er Mannschaftsfahren) verlief sehr unglücklich, da ihre Partnerin bei einem Wechsel schwer stürzte und das Rennen nicht mehr fortsetzen konnte.