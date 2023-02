G2 bleibt ungeschlagen in Gruppen der CS:GO IEM Katowice

Am letzten Tag der Gruppenphase der CS:GO IEM Katowice liefern G2 und Heroic Glanzleistungen. Team Liquid überrascht im Spiel gegen FaZe. Auch Outsiders zieht in Playoffs.

G2 Esports hat im "Counter-Strike: Global Offensive"-Turnier IEM Katowice seine Gruppe gewonnen. Zuvor schon ungeschlagen holte das E-Sport-Team aus Berlin den Sieg gegen Natus Vincere mit einem dominanten 2:0 (16:8; 16:7).

"Wir sollten nicht zu sicher sein. Wir haben nur ein Event gewonnen", sagte G2-Spieler Nemanja "huNter-" Kovač in einem Interview nach dem Spiel. "Wir haben dieses Jahr bisher gut gespielt, aber wir müssen und können noch viel mehr zeigen."

IEM Katowice: FaZe verpasst Playoffs knapp

Trotz guten Starts in das Turnier konnten die Spieler von FaZe ihren Gegner Team Liquid nicht schlagen. Mit 1:2 (16:14; 11:16; 13:16) verlor FaZe gegen das Momentum von Liquid und damit die Chance, sich einen Platz in den Playoffs zu sichern.

"Erschüttert, enttäuscht und frustriert, dass wir es nicht geschafft haben, auf der dritten Map ein Comeback zu haben", twitterte FaZes Team-Kapitän Finn "karrigan" Andersen nach der Niederlage. "Ich hoffe, das wird nicht mein letztes Mal gewesen sein, eine Chance zu haben in der Spodek-Arena zu spielen. Sorry an alle Fans."

Heroic geht als Sieger seiner Gruppe hervor. In einem herausragenden Lauf schafften es die dänischen Spieler mit 2:0 (16:7; 16:4), Team Vitality zu besiegen. In der Lower Bracket holte der vergangene Major-Gewinner Outsiders den Sieg gegen Complexity.

(dpa)