Aus von Kult-Sammelbildern: Kein Panini-Album zur EM 2024

Nur noch wenige Monate sind es bis zur Weltmeisterschaft in Katar. Eines was im Vorlauf zu solch einem Turnier für viele Fußball-Fans dazugehört: Panini-Sticker sammeln und in eines der legendären Sammelhefte kleben. Doch für alle jene gibt es nun eine bittere Nachricht. Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 wird damit Schluss sein. Ausgerechnet, werden viele deutsche Fans sagen.

Panini verliert Rechte an "Topps" aus den USA

In gut zwei Jahren findet die EM nämlich in Deutschland statt. Panini-Sticker wird es dann nicht mehr geben. Der Hersteller aus Italien wird erstmals seit 46 Jahren kein Album zum Turnier veröffentlichen.

Hintergrund ist, dass der bisherige Anbieter die Rechte verloren hat. Stattdessen hat diese nun das Unternehmen "Topps" aus den USA, welches seit 2008 auch Herausgeber der Sammelalben zur Bundesliga ist. Der US-Konzern mit Sitz in New York hat außerdem die Rechte für die Nations League und die EM der Frauen 2025 erworben.

Mit dem Aus von Panini endet eine Ära im Fußball

Für Panini endet eine Ära - und gleichzeitig auch im internationalen Fußball. Das erste Album war im Jahr 1961 zur italienischen Liga erschienen. Zur WM 1978 begann der Verkauf in Deutschland. Wie gut dieser lief, das zeigt eine Zahl zur Heim-WM 2006: Rund um das Sommermärchen wurden 800 Millionen der Sticker verkauft.

Schon zu Zeiten von Franz Beckenbauer und Diego Maradona hatte Panini mit den Sammelalben Kultstatus erlangt. Über diese Jahre wurde dieser immer weiter verstärkt, da die Bildchen als Zeitzeugen von außergewöhnlichen Trikots und noch außergewöhnlichen Haar-Trends wurde. Das Bild des hellblonden Bastian Schweinsteiger vom WM-Album 2006 dürften noch viele Fußball-Fans vor Augen haben. Und vielleicht sogar auch der legendäre Vokuhila des Bulgaren Trifon Ivanov von der WM 1994.

