Basketballerinnen in EM-Vorrunde gegen Spanien

Die deutschen Basketballerinnen treffen bei der EM in diesem Sommer auf Vize-Europameister Spanien, Großbritannien und Schweden. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen am Abend in Athen. Das Turnier mit insgesamt 16 Teams findet von 18. bis 29. Juni zunächst in vier Ländern statt. Deutschland trägt seine Spiele in der Vorrundengruppe D in Hamburg aus. Zudem wird in Piräus, in Bologna sowie im tschechischen Brünn gespielt.

Gegen die Britinnen holte Deutschland bei der vergangenen EM einen knappen Sieg in der Gruppenphase. Schweden gilt als Außenseiter. Spanien wird als Gruppenfavorit beginnen und hat Deutschland im Sommer 2023 mit 67:42 besiegt.

Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis befindet sich sportlich auf dem Weg in Richtung internationaler Spitze. Sowohl bei der EM 2023 als auch bei den Olympischen Spielen in Paris erreichte das Team das Viertelfinale. Die in den USA aktive Satou Sabally gilt als große Hoffnungsträgerin der Auswahl. Übersteht Deutschland die Vorrunde, würde es für die Endrunde ab dem Viertelfinale nach Piräus gehen.