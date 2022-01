So sehen Sie die Australian Open 2022 live im TV und online

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die Australian Open 22 starten mit der 1. Runde Damen und Herreneinzel im Januar in Melbourne. Wie Sie Novak Đoković, Naomi Ōsaka und die anderen Tennisprofis der Weltrangspitze live auf den Bildschirmen erleben können, erfahren Sie hier.

Das legendäre Grand-Slam Turnier Australian Open 2022 findet planmäßig vom 17. bis 30. Januar 2022 im Melbourne Park statt. Ob Fans die 110. Auflage der Australian Open 2022 live im Free-TV oder Live-Stream verfolgen können, das klären wir hier. Eurosport, ARD, ZDF, Joyn oder DAZN: Welche Sender und Anbieter übertragen live von den Australian Open 2022?

Australian Open 2022 live im Free-TV: Übertragungsrechte

Eurosport hält die exklusiven Rechte für die Live-Übertragung der Australian Open und bringt den Grand-Slam-Knaller ins Free-TV. Eurosports Mutterkonzern Discovery einigte sich erneut mit der Turnierredaktion. Bis einschließlich 2031 liegen die TV-Rechte ganz bei Discovery. Seit über 25 Jahren bringt Eurosport das Tennis-Event von Down Under live ins europäische Fernsehen. Ein Großteil der Übertragung der Australian Open 22 findet im Free-TV auf Eurosport 1 statt. ARD, ZDF oder Sky senden nach aktuellen Informationen nicht.

Grand-Slam-Tennis online: Die Australian Open 2022 im kostenlosen Live-Stream

Auch das Online-Angebot dominiert Eurosport. So bringt der Eurosport Player alle Matches der Australian Open 22 live und in voller Länge im Stream und als Aufzeichnung. Der Eurosport Player, der Eurosport 1 und Eurosport 2 anbietet, ist kostenpflichtig. Im Eurosport Channel bei Joyn gibt es die AO 22 im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Außerdem empfangen Abonnenten von DAZN ebenfalls Eurosport 1 und 2 in HD auf dem Portal für Online-Fernsehen: DAZN überträgt das gesamte Programm von Eurosport in Echtzeit.

Aktueller Sendeplan, Uhrzeiten und TV-Termine für die Live-Übertragung der Australian Open 22

Wann und wo werden die Australian Open 2022 live übertragen? Ein Blick auf den Spielplan verrät bereits, dass die Sendezeiten für deutsche Zuschauer nicht optimal liegen. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien beträgt 10 Stunden. Die Live-Übertragung von Eurosport im TV startet täglich gegen 1 Uhr Nacht und dauert bis zum Ende der jeweiligen Matches um circa 11 Uhr. Eurosport bietet deshalb diverse Zusammenfassungen für Fans der Grand-Slam-Turniere an.

TV : Eurosport 1 und Eurosport 2, Eurosport via DAZN

: 1 und 2, via Live-Stream: eurosport.de, Eurosport via DAZN

Zu folgenden Zeiten überträgt Eurosport live:

Tag Datum Uhrzeit

Dauer Montag 17. Januar 2022 0:55 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 2:05



3:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 2:00



5:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 2:00



7:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 1:45



8:45 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 0:15



9:00 Matchball Becker 2:00



11:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel Hauptfeld 3:00 Dienstag 18. Januar 2022 0:55 1. Runde Damen- und Herreneinzel 2:05



3:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 1. Runde Damen- und Herreneinzel 3:00 Mittwoch 19. Januar 2022 0:55 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:05



3:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 3:00 Donnerstag 20. Januar 2022 0:55 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:05



3:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 2. Runde Damen- und Herreneinzel 3:00



14:00 Matchball Becker 0:15 Freitag 21. Januar 2022 1:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 1:00



3:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 3:00



14:00 Matchball Becker 0:15 Samstag 22. Januar 2022 1:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



3:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 3. Runde Damen- und Herreneinzel 3:00



14:00 Matchball Becker 0:15 Sonntag 23. Januar 2022 1:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



3:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 3:00



14:00 Matchball Becker 0:30 Montag 24. Januar 2022 1:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



3:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



5:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



7:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 1:45



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 2:00



11:00 Achtelfinals Damen- und Herreneinzel 3:00



14:00 Matchball Becker 0:30 Dienstag 25. Januar 2022 1:00 Viertelfinale Damen 2:00



5:00 Viertelfinale Herren 3:15



8:45 Matchball Becker 0:15



9:00 Viertelfinale Damen 2:00



11:00 Viertelfinale Herren 3:00



14:00 Matchball Becker 0:30 Mittwoch 26. Januar 2022 1:00 Viertelfinale Damen 2:00



3:00 Viertelfinale Damen 2:00



5:00 Viertelfinale Herren 3:15



9:15 Matchball Becker 0:15



9:30 Viertelfinale Herren 3:00



12:30 Matchball Becker 0:30 Donnerstag 27. Januar 2022 1:00 Doppel Herren / Viertelfinale Damen 2:00



3:00 Viertelfinale Herren 2:00



5:00 Rollstuhl-Tennis 2:00



9:15 Matchball Becker 0:15



9:30 Halbfinale Damen 2:00



11:30 Halbfinale Damen 2:00



13:30 Matchball Becker 0:30 Freitag 28. Januar 2022 2:00 Mixed-Finale 1:00



3:00 Viertelfinale Herren 1:00



4:30 Halbfinale Herren 3:15



9:15 Matchball Becker 0:15



9:30 Halbfinale Herren 3:00



12:30 Matchball Becker 0:30 Samstag 29. Januar 2022 9:15 Matchball Becker 0:15



9:30 Finale Damen 2:00



11:30 Matchball Becker 0:45



12:15 Doppel-Finale Herren 1:45 Sonntag 30. Januar 2022 5:00 Finale Herren 1:00



9:15 Matchball Becker 0:15



9:30 Finale Herren 3:00



12:30 Matchball Becker 0:30

Corona: Titelverteidiger und Spieler der Australian Open 2022 live im Free-TV und Stream

Schon im Vorfeld zu den Australian Open 2022 gab es einige Aufregung: Die australische Regierung hatte angekündigt, dass Reisende ohne vollständige Corona-Schutzimpfung wahrscheinlich kein Visum erhalten würden und somit nicht einreisen könnten. Dabei sollten auch keine Ausnahmen für die Tennis-Profis gelten.

Hochkarätige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mit denen bereits fest gerechnet wurde, machten ihren Unmut darüber laut. Der Weltranglistenerste Novak Đoković bestimmt seit Anfang 2022 die Schlagzeilen. Nach einer zunächst verweigerten Einreise, einem etwaig positivem Befund und einem Richterspruch wurde ihm sein Visum am 14. Januar vom australischen Einwanderungsminister entzogen, sodass Đoković nicht antreten kann.