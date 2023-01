Boris Becker wird wieder als Experte für Eurosport arbeiten

Boris Becker sorgte nach seiner Haftentlassung mit einem TV-Interview für Aufsehen. Bald wird er wieder regelmäßig im TV zu sehen sein. Und zwar als Tennis-Experte.

Boris Becker ist zurück in Deutschland. Die Tennis-Legende ist auf freiem Fuß und sorgte mit einem TV-Interview über seine Zeit in einem britischen Gefängnis für Aufsehen. Schon bald wird er wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen sein. Dann wieder in der gewohnten Konstellation. Becker wird wieder als Experte bei Tennis-Übertragungen fungieren.

Australian Open 2023: Becker als TV-Experte für Eurosport im Einsatz

Der TV-Sender Eurosport gab am Dienstag bekannt, dass Becker Teil des Teams sein wird, welches die Australian Open begleiten wird. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2023 wird vom 16. bis zum 29. Januar stattfinden. Becker soll bei den Übertragungen als Experte und Co-Kommentator fungieren. Er wird außerdem in der Sendung "Matchball Becker" einige Spiele analysieren.

"Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt", wird Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros. Discovery Deutschland, in der Mitteilung von Eurosport zitiert: "Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten."

Boris Becker bleibt für Australian Open 2023 wohl in Deutschland

Becker war letztmals vor einem Jahr für Eurosport im Einsatz gewesen. Auch damals begleitete er die Australian Open. In der Folge legten beide Parteien die Zusammenarbeit im Zuge des Prozesses gegen die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt auf Eis. Der 55-Jährige war Ende April 2022 von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben.

Am 15. Dezember war Becker dann vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben worden. Für die Australian Open 2023 wird er wohl nicht nach Australien reisen. Die Bild berichtet, dass er seine Rolle als Experte im Eurosport-Studio in Unterföhring bei München einnehmen wird.