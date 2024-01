Australian Open 2024 live im Free-TV und Stream: Infos zur Übertragung

Die 112. Australian Open finden im Januar 2024 statt. Hier finden Sie Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Zeitplan und Termin des Turniers.

Zum 112. Mal finden die Australian Open im Jahr 2024 statt. Neben dem Wettkampf in Australien gehören die French Open, Wimbledon und die US Open zu den Grand-Slam-Turnieren, die als die am höchsten dotierten Tennisturniere der Welt gelten. Bereits im Jahr 1905 wurde ein Vorläufer des heutigen Australian Open-Turniers abgehalten. Jedoch erhielt es erst 1969 offiziell den Namen Australian Open.

Das Turnier erfuhr drei Unterbrechungen: Während des Ersten Weltkriegs zwischen 1916 und 1918, während des Zweiten Weltkriegs von 1941 bis 1945 sowie einmal im Jahr 1986, als der Spielzeitpunkt auf Januar verlegt wurde. Interessanterweise fand das Tennisturnier in Down Under 1977 zweimal statt: sowohl im Januar als auch im Dezember. Seit 1987 werden die Australian Open jedes Jahr im Januar in Melbourne ausgetragen. 2023 wurde Tennis-Superstar Novak Djokovic der Sieger der Turniers.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des diesjährigen Turniers im Free-TV oder Pay-TV sowie zum Live-Stream.

Australian Open 2024: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Bis zum Jahr 2031 zeigt Eurosport live die Australian Open im Free-TV, zusätzlich zu den French Open und den US Open. Lediglich das Wimbledon Grand Slam wird nicht von Eurosport, sondern von Amazon Prime Video übertragen. DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 live über DAZN zu streamen.

Bestimmte Matches werden auf Eurosport 1 im Free-TV ausgestrahlt. Um jedoch sämtliche Plätze und alle Spiele sehen zu können, ist ein Abonnement von Discovery+ (ehemals Eurosport Player) erforderlich. Über dieses Abonnement kann man auswählen, welches Spiel man live verfolgen möchte. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, die Spiele auch nachträglich anzusehen. Amazon Prime ermöglicht ebenfalls das Buchen von Discovery+ als Paketoption. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten von Discovery+, DAZN und Amazon Prime Video.

Aufgrund der zehnstündigen Zeitverschiebung werden die Spiele in Deutschland hauptsächlich nachts übertragen.

Die Australian Open 2024 im Live-Stream sehen

Neben der Übertragung im Free-TV über Eurosport 1, haben Sie auch die Möglichkeit die kostenpflichtigen Optionen über Eurosport 2, DAZN World und Discovery+ als Stream zu nutzen. Die Discovery-Gruppe bietet mit Discovery+ ein eigenes Streaming-Abonnement an, das die Sender Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD als Live-Stream beinhaltet. Zusätzlich sind diverse weitere TV-Sender und Inhalte auf Abruf inbegriffen. Die monatlichen Kosten betragen 5,99 Euro.

In Österreicht wird das Turnier von ServusTV übertragen. Täglich wird ein Top-Match auf ServusTV und ServusTV On im Stream gezeigt. Nach den Übertragungen sind die Matches auch als Video on Demand verfügbar.

Australian Open 2024: Zeitplan und Termine

Gemäß dem vorläufigen Zeitplan des Veranstalters findet das Hauptfeldspiel vom 14. bis 28. Januar statt. Die Qualifikationsrunden für Männer und Frauen starteten bereits am 8. Januar und gingen bis zum 11. Januar.

Zum allerersten Mal in der Geschichte der Australian Open begann das Turnier an einem Sonntag. Dadurch wird das Event dieses Jahr 15 Tage lang sein, also einen Tag länger als zuvor. Die Entscheidung wurde getroffen, da die Matches in den letzten Jahren immer länger gedauert haben und mit einem zusätzlichen Turniertag vermieden werden soll, dass Spiele bis spät in die Nacht hinein stattfinden. Früher wurden die Erstrundenspiele an zwei Tagen ausgetragen, jetzt dürfen sich Spieler und Fans auf drei Tage freuen.

Australian Open 2024: Wer ist Titelverteidiger?

Die Siegerliste der Australian Open zeigt einige bekannte Namen auf - darunter Serena Williams, Novak Djokovic und Rafael Nadal. Novak Djokovic gilt als der erfolgreichste Tennisspieler bei den Australian Open. Der Serbe hat das Grand Slam-Turnier in Melbourne bereits zehn Mal gewonnen. Während er der Titelverteidiger im Einzel bei den Herren ist, ist Aryna Sabalenka aus Belarus die Titelverteidigerin bei den Damen.