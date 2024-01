Australian Open 2024: Spielplan und Termine

Datum Tag Zeit (MEZ) Match

14. Januar Sonntag Herren (Erste Runde)

1 Uhr A. Schewtschenko - J. Munar M. Arnaldi - A. Walton

2 Uhr J. Sinner - B. van de Zandschulp

2.15 Uhr P. Kotow - A. Rinderknech F. Maroszán - M. Cilic D. Sweeney - F. Cerúndolo

3.15 Uhr T. Seyboth Wild - A. Rubljow

4.15 Uhr J. J. Wolf - S. Báez T. Macháč - S. Mochizuki

5.15 Uhr J. de Jong - P. Cachín

5.30 Uhr Q. Halys - L. Harris C. O'Connell - C. Garín

6 Uhr T. Fritz - F. Díaz Acosta

7 Uhr D. Galán - J. Kubler

9 Uhr N. Djokovic - D. Prižmić

10.15 Uhr F. Tiafoe - B. Ćorić

Damen (Erste Runde)

1 Uhr K. Rachimowa - E. Bektas L. Zurenko - L- Bronzetti L. Fernandez - S. Bejlek

2 Uhr M. Hontama - B. Krejčíková

3 Uhr A. Parks - D. Snihur T. Korpatsch - J. Burrage Z.X. Bai - E. Awanessjan A. Cornet - M. Glebowna Timofejewa

4 Uhr M. Sakkari - N. Hibino A. Bogdan - B. Fruhvirtová

4.15 Uhr D. Parry - X. Wang S. Sorribes Tormo - A. Alexandrowna Kornejewa L. Samsonowa - A. Anisimowa

6.15 Uhr C. Dolehide - L. Jeanjean

9 Uhr M. Linette - C. Wozniacki

11 Uhr E. Seidel - A. Sabalenka

15. Januar 2024 Montag Herren (Erste Runde)

1 Uhr P. Kypson - E. Ruusuvuori L. Musetti - B. Bonzi R. Carballés Baena - B. Gojo F. Cobolli - N. Jarry S. Korda - V. Kopriva

2 Uhr T. Atmane - D. Medwedew

2.15 Uhr A. Mannarino - S. Wawrinka R. Bautista - B. Shelton J. Duckworth - L. Van Assche A. Popyrin - M. Polmans C. Lestienne - A. Davidovich Fokina

3.15 Uhr M. Berrettini - S. Tsitsipas

3.30 Uhr A. Vukic - J. Thompson D. Shapovalov - J. Menšík

4.15 Uhr C. Eubanks - T. Daniel A. Murray - T. Etcheverry Y. Hanfmann - G. Monfils M. Marterer - N. Borges D. Altmaier - K. Chatschanow A. Tabilo - A. Kovacevic

5.30 Uhr U. Humbert - D. Goffin A. Müller - H. Grenier R. Hijikata - J.-L. Struff M. Kecmanović - Y. Watanuki Z. Zhang - F. Coria

7 Uhr O. Jasika - H. Hurkacz

9 Uhr A. de Minaur - M. Raonic

10.15 Uhr F. Auger-Aliassime - D. Thiem

Damen (Erste Runde)

1 Uhr Y. Wickmayer - W. Gratschowa L. Nosková - M. Bousková N. Podoroska - T. Zidanšek K. Day - W. Tomowa E. Switolina - T. Preston D. Yastremska - M. Vondroušová S. Hunter - S. Errani

2 Uhr A. K. Schmiedlová - C. Gauff

2.15 Uhr K. Juvan - A. Potapowa J. Alexandrowa - L. Siegemund

3 Uhr T. Maria - C. Osorio M. Kostjuk - C. Liu F. Ferro - M. Kessler D. Schneider - J. Paolini R. Masarova - K. Siniaková

4 Uhr A. Pawljutschenkowa - D. Vekić

4.15 Uhr J. Cristian - K. Siniaková J. Putinzewa - A. Wladimirowna Sacharowa M. Fręch - D. Gavrilova M. Sherif - E. Mertens

6.15 Uhr V. Golubic - W. Kudermetowa A. Kalinskaja - K. Volynets L. Fruhvirtová - B. Haddad Maia A. Kalinina - A. Rus T. Towsend - P- Badosa M. Andrejewa - B. Pera

9 Uhr O. Jabeur - Y. Starodubtsewa

11 Uhr C. Garcia - N. Osaka

16. Januar 2024 Dienstag Herren (Erste/Zweite Runde)

1 Uhr M. Giron - J. Draper G. Dimitrow - M. Fucsovics M. McDonald - S. Juncheng T. Paul - G. Barrère A. Ramos - C. Ruud S. Ofner - T. Kokkinakis J. McCabe - A. Michelsen R. Gasquet - C. Alcaraz A. Fils - J. Veselý H. Rune - Y. Nishioka D. Lajović - G. Zeppieri A. Bublik - S. Nagal M. Purcell - M. Valkusz C. Norrie - J. P. Varillas R. Safiullin - T. Griekspoor L. Đere - A. Cazaux D. Evans - L- Sonego B. Zapata - J. Lehečka A. Zverev - D. Koepfer S. Kwon - L. Klein

Damen (Erste/Zweite Runde)

1 Uhr D. Collins - A. Kerber C. Giorgi - W. Asaranka Q. Zheng - A. Krueger J. Ostapenko - K. Birrell G. Minnen - C. Tauson R. Zarazúa - M. Trevisan R. Marino - J. Pegula J. Rybakina - K. Plíšková Y.F. Wang - S. Cîrstea K. Boulter - Y. Yuan P. Stearns - D. Kassatkina C. Bucșa - A. Blinkowa L. Zhu - O. Dodin P. Martić - A. Tomljanovic E. Raducanu - S. Rogers E. Navarro - X. Wang I. Świątek - S. Kenin A. Krunic - C. Burel E. Cocciaretto - L. Radovcic

17. Januar 2024

Mittwoch 1 Uhr G. Monfils - T. Etcheverry T. Fritz - H. Gaston

8 Uhr 3 Uhr 5 Uhr 9 Uhr F. Marozsan - F. Cerundolo L. Musetti - L. Van Asscje D. Gallan - S. Baez A Covacevic - K. Khachanov P. Kotov - F. Cobolli J. Sinner. J. De Jong A. De Minaur - M. Arnadli A. Mannarino - J. Munnar C. O'Connell - B. Shelton F. Tiafoe - T. Machac S. Korda - Q. Halys C. Eubanks - A. Rublev N. Djocovic - A. Poyrin J. Thompson - S. Tsitsipas

18. Januar 2024 Donnerstag Herren (Zweite Runde)

1 Uhr C. Norrie - G. Zeppieri A. Zverev - L. Klein A. Michelsen - J. Lehecka M. Purcell - C. Ruud T. Paul - J. Draper M. Kecmanovic - J. Struff L. Sonego - C. Alcaraz N. Borges - Alejandro Davidovich Fokina S. Nagal - J. Shang A. Fils - T. Griekspoor

9 Uhr U. Humbert - Z. Zhang G. Dimitrov - T. Kokkinakis H. Rune - A. Cazaux

10 Uhr Felix Auger-Aliassime - H. Grenier

10.25 Uhr J. Mensik - H. Hurkacz

11.15 Uhr E. Ruusuvuori - D. Medvedev

Damen (Zweite Runde)

1 Uhr M. Kessler - L. Noskova A. Rus - A. Kalinskaya I. Swiatek - D. Collins O. Dodin - M. Trevisan T. Maria - J. Paolini S. Stephens - D. Kasatkina C. Burel - J. Pegula Q. Zheng - K. Boulter E. Svitolina - V. Tomova

9 Uhr E. Navarro - E. Cocciaretto E. Raducanu - Y. Wang K. Siniakova - V. Golubic E. Rybakina - A. Blinkova

9.20 Uhr J. Ostapenko - A. Tomljanovic

9.50 Uhr V. Gracheva - D. Yastremska

11 Uhr

C. Tauson - V. Azarenka

19. Januar 2024 Freitag Damen

1 Uhr Anisimova - P. Badosa

2 Uhr

L. Zurenko - A. Sabalenka

3 Uhr M. Fręch - A. Wladimirowna Sacharowa

4 Uhr M. Andrejewa - D. Parry

4 Uhr E. Awanessjan - M. Kostjuk

4 Uhr

A. Parks - C. Gauff

9 Uhr M. Glebowna Timofejewa - B. Haddad Maia

11 Uhr S. Hunter - Krejčíková

Herren

T. Fritz - F. Maroszan

L. Van Assche - S. Tsitsipas

J. Sinner - S. Báez

T. Machak - K. Chatschanow

8.05 Uhr A. Mannarino - B. Shelton

9 Uhr N. Djokovic - T. Etcheverry A. de Minaur - F. Cobolli

10.15 Uhr S. Korda - A. Rubljow

20. Januar 2024 Samstag Dritte Runde

Damen

1 Uhr E. Navarro - D. Jastremska A. Kalinskaja - S. Stephens

2 Uhr Q. Zheng - Y.F. Wang

2.15 Uhr A. Blinkowa - J. Paolini

2.30 Uhr O. Dodin - C. Burel

4 Uhr J. Ostapenko - W. Asaranka

9 Uhr I. Swiatek - L. Nosková

11 Uhr E. Switolina - V. Golubic

Herren

2 Uhr T. Paul - M. Kecmanović

3.15 Uhr S. Juncheng - C. Alcaraz

3.30 Uhr U. Humbert - H. Hurkacz

3.45 Uhr A. Cazaux - T. Griekspoor

5.30 Uhr G. Dimitrow - N. Borges

7 Uhr C. Norrie - C. Ruud

9 Uhr F. Auger-Aliassime - D. Medwedew

10.15 Uhr A. Zverev - A. Michelsen

21. Januar 2024

Sonntag 1 Uhr Achtelfinale Herren und Damen

9 Uhr Achtelfinale Herren und Damen

22. Januar 2024 Montag 1 Uhr Achtelfinale Herren und Damen

9 Uhr Achtelfinale Herren und Damen

23. Januar 2024 Dienstag 1 Uhr Viertelfinale Herren und Damen

9 Uhr Viertelfinale Herren und Damen

24. Januar 2024

Mittwoch 1 Uhr Viertelfinale Herren und Damen

9.30 Uhr Viertelfinale Herren und Damen

25. Januar 2024 Donnerstag 1 Uhr Halbfinale Damen

9.30 Uhr Halbfinale Herren, Exhibition Match

26. Januar 2024

Freitag 5 Uhr Halbfinale Herren, Finale Damen Doppel

27. Januar 2024 Samstag 9.30 Uhr Finale Damen Einzel, Finale Herren Doppel