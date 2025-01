Australian Open 2025 live im Free-TV und Stream: Infos zur Übertragung

Im Jahr 2025 finden die Australian Open bereits zum 113. Mal statt. Der Wettkampf im australischen Melbourne ist eins der insgesamt vier Grand-Slam-Turniere, welche als die am höchsten dotierten Tennisturniere der Welt gelten. Die drei übrigen sind die French Open, Wimbledon sowie die US Open. Ein Vorläufer des heutigen Australian-Open-Turniers wurde bereits im Jahr 1905 abgehalten. Den offiziellen Namen Australian Open, unter dem es inzwischen weltweit bekannt ist, erhielt es jedoch erst 1969.

Seit 1987 werden die Australian Open alljährlich im Januar in Melbourne ausgetragen. Während des Ersten Weltkriegs zwischen 1916 und 1918, während des Zweiten Weltkriegs von 1941 bis 1945 sowie einmal im Jahr 1986, als der Spielzeitpunkt auf Januar verlegt wurde, fand das Tennisturnier nicht statt. 1977 kam es sogar zweimal innerhalb eines Jahres zur Austragung der Australian Open, nämlich sowohl im Januar als auch im Dezember. 2024 krönte sich der italienische Tennis-Profi Jannik Sinner zum Sieger des Turniers.

Wie lassen sich die Australian Open 2025 live im Free-TV und Stream verfolgen? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des diesjährigen Grand-Slam-Turniers in Down Under. Übrigens: Auch den Spielplan der Australian Open 2025 finden Sie bei uns.

Australian Open 2025: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Die gute Nachricht direkt vorweg: Ja, es gibt die Australian Open live im Free-TV zu sehen. Bis 2031 ist der Sender Eurosport für die Übertragung der Australian Open, der French Open und der US Open zuständig. Lediglich das Turnier in Wimbledon wird nicht von Eurosport, sondern von Amazon Prime Video übertragen. Aufgrund der Zeitverschiebung von etwa zehn Stunden werden die Australian-Open-Spiele in Deutschland allerdings hauptsächlich nachts zu sehen sein.

Um ausnahmslos alle Matches live verfolgen zu können, ist ein Abonnement von Discovery+ erforderlich. Ein solches ermöglicht es Ihnen unter anderem, sich die Spiele auch nachträglich anzusehen. Für alle DAZN-Abonnenten bietet sich derweil auf der Streaming-Plattform die Möglichkeit, Eurosport 1 sowie Eurosport 2 live zu streamen. Auch bei Amazon Prime besteht die Option, den Eurosport Player als Paket dazu zu buchen.

Die Australian Open 2025 im Live-Stream sehen

Neben der Übertragung im Free-TV über Eurosport 1 können Sie die Australian Open 2025 selbstverständlich auch im Live-Stream verfolgen. Dafür bieten sich die oben genannten Streaming-Plattformen an, die jedoch allesamt kostenpflichtig sind. In Österreich wird das Grand-Slam-Turnier außerdem vom Sender ServusTV übertragen. Täglich gibt es ein Top-Spiel auf ServusTV und ServusTV On gratis im Stream zu sehen. Im Anschluss an die Übertragungen stehen die Matches auch als Video on Demand zur Verfügung.

Australian Open 2025: Zeitplan und Termine

Dem Zeitplan des Veranstalters zufolge finden die Australian Open 2025 vom 12. Januar bis zum 26. Januar statt. Das Turnier beginnt und endet somit jeweils an einem Sonntag. Die Qualifikation erfolgt bereits etwas früher, nämlich vom 6. bis 9. Januar 2025. Für das Hauptfeld in den Damen- und Herreneinzelwettbewerben qualifizieren sich je 128 Spielerinnen und Spieler. Während der Eröffnungswoche, in der die Qualifikationen stattfinden, werden an vier Abenden außerdem Wohltätigkeitsmatches in der Rod Laver Arena ausgetragen, an denen Novak Đoković, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Zheng Qinwen teilnehmen.

Australian Open 2025: Wer ist Titelverteidiger?

Novak Djokovic gilt als der erfolgreichste Tennisspieler bei den Australian Open. Der Serbe hat das Grand-Slam-Turnier in Melbourne bereits zehn Mal gewonnen. Als Titelträger geht diesmal allerdings Jannik Sinner ins Rennen: Der 23-Jährige konnte die Australian Open im vergangenen Jahr für sich entscheiden. Aufseiten der Frauen gelang dies der belarussischen Tennisspielerin Aryna Sabalenka. Nachdem sie bereits die Australian Open 2023 gewonnen hatte, war ihr letztjähriger Sieg für sie der zweite in Folge.