Australian Open 2025: Spielplan – alle Termine im Zeitplan

Die Australian Open sind eines der vier Grand-Slam-Tennisturniere und gehören zu den bedeutendsten Sportveranstaltungen der Welt. Sie finden jedes Jahr im Januar in Melbourne, Australien, statt. Das Turnier wird auf Hartplätzen im Melbourne Park ausgetragen und zieht die besten Tennisspielerinnen und -spieler aus aller Welt an. Der Wettbewerb wurde erstmals im Jahr 1905 ausgetragen und ist damit eines der ältesten Tennisturniere. Ursprünglich als „Australasian Championships“ bekannt, wurde der Name 1969 in „Australian Open“ geändert.

Die Spiele werden seit 1988 auf einem Hartplatz aus Plexicushion ausgetragen, der für schnelle Ballwechsel und spannende Matches sorgt. Wegen der sommerlichen Temperaturen in Australien sind die Spiele oft von extremer Hitze geprägt. Eine Heat Policy regelt Pausen und Spielunterbrechungen bei extremen Bedingungen. Viele Spiele werden unter Flutlicht ausgetragen, um den internationalen Zeitplänen gerecht zu werden.

Die Australian Open sind das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres und setzen oft den Ton für die gesamte Tennissaison. Sie sind bekannt für ihre ausgezeichnete Organisation und das hochkarätige Teilnehmerfeld.

Australian Open 2025: Wann war der Beginn?

Die Australian Open starten – nach einer Quali-Runde ab dem 6. Januar – am Sonntag, 12. Januar 2025. Das Turnier dauert bis zum 26. Januar 2025. Wie üblich behalten die Veranstalter sich mögliche Änderungen vor.

Spielplan der Australian Open 2025

Die Qualifikationsrunde vom 6. bis 9. Januar 2025 ist schon Geschichte. Ab jetzt geht es also richtig zur Sache am anderen Ende der Welt. Richtig zur Sache ging es auch schon am 10. Januar: Der Media Day, traditioneller Tag der Pressekonferenzen der Tennis-Stars unmittelbar vor Beginn der Australian Open, war für Alexander Zverev fast vorbei, berichten die Kollegen von sportschau.de. Die letzte Frage schien beantwortet, als aus der hintersten Reihe plötzlich noch eine Wortmeldung kam. „Darf ich noch eine Frage stellen?“, hallte die Stimme von Novak Djokovic durch den Saal. Djokovic, dessen Pressekonferenz direkt nach der von Zverev stattfinden sollte, fragte seinen Rivalen mit einem Augenzwinkern nach dessen Interesse am Universum und den Planeten – und ob die Antwort auf die Frage, wie man einen Grand Slam gewinnt, vielleicht in den Sternen liege. Zverev reagierte schlagfertig mit einem Lächeln: „Ich glaube, die Antwort darauf ist, dass du mich einen gewinnen lässt.“

Sonntag, 12. Januar: Der Start des eigentlichen Turniers

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

Montag, 13. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

Dienstag, 14. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

Mittwoch, 15. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

Donnerstag, 16. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

Freitag, 17. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

Samstag, 18. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

Legenden-Matches 1 & 2

Sonntag, 19. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

• Junioren-Doppel Jungen

• Junioren-Doppel Mädchen

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

Legenden-Matches 3 & 4

Montag, 20. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

Qualifikation Rollstuhlmeisterschaften

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Quads-Einzel

Junioren

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

• Junioren-Doppel Jungen

• Junioren-Doppel Mädchen

Legenden-Match 5

Dienstag, 21. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

Runde 1 der Rollstuhlmeisterschaften:

• Herren-Rollstuhl-Einzel

• Damen-Rollstuhl-Einzel

• Quads-Einzel

Rollstuhlmeisterschaften Junioren

• Junioren-Rollstuhl-Einzel Jungen

• Junioren-Rollstuhl-Einzel Mädchen

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

• Junioren-Doppel Jungen

• Junioren-Doppel Mädchen

Legenden-Match 6

Mittwoch, 22. Januar

• Herren-Einzel

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Damen-Doppel

• Mixed-Doppel

Runde 2 der Rollstuhlmeisterschaften

• Herren-Rollstuhl-Einzel

• Damen-Rollstuhl-Einzel

• Quads-Einzel

• Herren-Rollstuhl-Doppel

• Damen-Rollstuhl-Doppel

• Quads-Doppel

Junioren

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

• Junioren-Doppel Jungen

• Junioren-Doppel Mädchen

Legenden-Match 7

Donnerstag, 23. Januar

Halbfinale:

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

Halbfinale Rollstuhlmeisterschaften:

• Herren-Rollstuhl-Einzel

• Damen-Rollstuhl-Einzel

• Quads-Einzel

• Quads-Doppel

Junioren-Halbfinale:

• Junioren-Einzel Jungen

• Junioren-Einzel Mädchen

Legenden-Match 8

Freitag, 24. Januar

Halbfinale:

• Herren-Einzel

Finale:

• Herren-Doppel

• Mixed-Doppel

Halbfinale:

• Damen-Doppel

Rollstuhl-Meisterschaften Finale:

• Herren-Rollstuhl-Doppel

• Damen-Rollstuhl-Doppel

• Quads-Doppel

Samstag, 25. Januar

Finale:

• Damen-Einzel

• Herren-Doppel

• Mixed-Doppel

Rollstuhl-Finale:

• Herren-Rollstuhl-Einzel

• Damen-Rollstuhl-Einzel

• Quads-Einzel

Sonntag, 26. Januar

Finale:

• Herren-Einzel

• Damen-Doppel