Agassi in Melbourne: Ein Küsschen für Steffi Graf

Andre Agassi besucht die Australian Open. Und denkt dabei auch an seine Frau Steffi Graf.

Andre Agassi (53) ist ohne seine Frau Steffi Graf zu den Australian Open gereist. Ganz verzichten muss er auf Deutschlands Tennis-Legende in Melbourne aber nicht.

Als Agassi durch die Gänge der Rod Laver Arena schlenderte, erblickte er ein Siegerfoto von Graf an der Wand. Der Amerikaner blieb stehen und gab seiner Ehefrau auf dem Bild erst einmal ein Küsschen.

Agassi nahm im Melbourne Park an der offiziellen Übergabe der Siegertrophäen teil. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat die Australian Open selbst viermal gewonnen. Graf holte in Melbourne ebenfalls viermal den Titel. Beide sind seit 2001 verheiratet und leben in Las Vegas.

(dpa)