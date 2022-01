Australische Tennis-Party oder Coup? - Das Damen-Finale

Ashleigh Barty und Danielle Collins bestreiten am Samstag das Damen-Finale der Australian Open. Die Weltranglisten-Erste Barty kann für eine australische Tennis-Party sorgen, Collins will überraschen.

Außenseiterin Danielle Collins will Ashleigh Barty einen möglichen außergewöhnlich bedeutsamen Moment in Melbourne vermiesen.

Im heutigen Damen-Endspiel der Australian Open (09.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport) will die amerikanische Überraschungsfinalistin verhindern, dass Barty als erste Australierin seit Chris O'Neil 1978 den Tennis-Titel gewinnt. "Es gab so viele Frauen in den letzten Jahren, von denen man nicht erwartet hat, dass sie Grand Slams gewinnen, und das gibt allen anderen Spielerinnen Hoffnung", sagte Collins.

Für die Weltranglisten-30. aus den USA ist es das erste Grand-Slam-Finale. Barty, die Nummer eins der Welt, bestreitet ihr drittes Endspiel in dieser wichtigsten Kategorie der Tennis-Turniere. Sie triumphierte bei den French Open 2019 und in Wimbledon im vergangenen Jahr. "Viele australische Spieler träumen davon, im Finale des Heim-Grand-Slams zu sein", sagte Barty: "Ich liebe dieses Turnier. Ich bin einfach glücklich, dass ich hier mein bestes Tennis spielen kann."

Von bisher vier Duellen hat Barty drei gewonnen. Die bisher letzte Partie zu Beginn der Saison 2021 in Adelaide entschied aber Collins für sich.

Die beiden Finalistinnen im Vergleich:

Barty Collins Alter 25 Jahre 28 Jahre Herkunft Ipswich , Australien St. Petersburg , USA Weltranglistenposition 1 30 Titel 14 2 Grand-Slam-Titel 2 0

Runde Gegnerin Ergebnis 1. Runde Lessia Zurenko ( Ukraine ) 6:0, 6;1 2. Runde Lucia Bronzetti ( Italien ) 6:1, 6:1 3. Runde Camila Giorgi ( Italien ) 6:2, 6:3 Achtelfinale Amanda Anisimova ( USA ) 6:4, 6:3 Viertelfinale Jessica Pegula ( USA ) 6:2, 6:0 Halbfinale Madison Keys ( USA ) 6:1, 6:3

Runde Gegnerin Ergebnis 1. Runde Caroline Dolehide ( USA ) 6:1, 6:3 2. Runde Ana Konjuh ( Kroatien ) 6:4, 6:3 3. Runde Clara Tauson ( Dänemark ) 4:6, 6:4, 7:5 Achtelfinale Elise Mertens ( Belgien ) 4:6, 6:4, 6:4 Viertelfinale Alizé Cornet ( Frankreich ) 7:5, 6:1 Halbfinale Iga Swiatek (Polen) 6:4, 6:1

Der Weg ins Endspiel von Barty:

Der Weg ins Endspiel von Collins:

© dpa-infocom, dpa:220128-99-892466/2 (dpa)