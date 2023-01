Australian Open: Bisherige Sieger im Überblick

Der 28 Zentimeter große Norman Brookes Challenge Cup wird jährlich an den Sieger der Australian Open vergeben. Wer in den vergangenen Jahrzehnten als Gewinner aus dem Turnier hervorging, lesen Sie hier.

Australian Open: Seit 1987 werden die AO, auch genannt Happy Slam, jährlich im Januar in Melbourne ausgetragen. Doch bereits 1905 begann der legendäre Wettbewerb mit den Australasian Championships, die später zu den Australian Championships wurden und heute als Australian Open bekannt sind.

Bei dem Tennis-Turnier erhielten die Sieger im Jahr 2022 2,8 Millionen Euro Preisgeld. Wer ging in den vergangenen Jahren aus den Disziplinen Einzel und Doppel als Gewinner oder Gewinnerin hervor? Welche Spieler holten sich bei den Damen und Herren sowie im Mixed den Pokal? Das und mehr erfahren Sie hier.

Die Australian-Open-Sieger im Herreneinzel

Rekordsieger der Australian Open im Herreneinzel ist Novak Đoković. Er erreichte insgesamt neunmal den ersten Platz. Dahinter folgen Roger Federer und Roy Emerson mit jeweils sechs Siegen. Đoković hält außerdem den Rekord für die meisten Einzeltitel in Folge in der Open Era: Er siegte dreimal hintereinander.

Das sind die Sieger der Australian Open im Herreneinzel der vergangenen zehn Jahre:

Jahr Sieger 2022 Rafael Nadal 2021 Novak Đoković 2020 Novak Đoković 2019 Novak Đoković 2018 Roger Federer 2017 Roger Federer 2016 Novak Đoković 2015 Novak Đoković 2014 Stan Wawrinka 2013 Novak Đoković

Diese Spieler aus dem deutschsprachigen Raum gingen als Sieger aus dem Herreneinzel hervor:

Jahr Sieger Nationalität 1991, 1996 Boris Becker Deutschland 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 Roger Federer Schweiz 2014 Stan Wawrinka Schweiz

Die Siegerinnen der Australian Open im Dameneinzel

Rekordsiegerin der Australian Open im Dameneinzel ist Margaret Court, die in den 60er- und 70er-Jahren aktiv war. Sie hält mit sieben Siegen am Stück auch den Rekord der meisten Dameneinzeltitel in Folge. Betrachtet man ausschließlich die Open Era ab 1969, gilt Serena Williams als Rekordspielerin, da die US-Amerikanerin zwischen 2003 und 2017 sieben Titel holen konnte.

Das sind die Siegerinnen der Australian Open im Dameneinzel der vergangenen zehn Jahre:

Jahr Sieger 2022 Ashleigh Barty 2021 Naomi Ōsaka 2020 Sofia Kenin 2019 Naomi Ōsaka 2018 Caroline Wozniacki 2017 Serena Williams 2016 Angelique Kerber 2015 Serena Williams 2014 Li Na 2013 Wiktoryja Asaranka

Diese Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum gingen als Siegerinnen aus dem Dameneinzel hervor:

Jahr Sieger Nationalität 1988, 1989, 1990, 1994 Steffi Graf Deutschland 1997, 1998, 1999 Martina Hingis Schweiz 2016 Angelique Kerber Deutschland

Diese Spieler siegten im Herrendoppel der AusOpen

Rekordsieger der Australian Open im Doppel ist Adrian Quist mit zehn Siegen. Die meisten Doppelsiege in der Open Era erreichten bisher Bob Bryan und sein Zwillingsbruder Mike mit je sechs Titeln. Außerdem halten sie mit je drei Titeln hintereinander den Rekord für die meisten Doppeltitel in Folge in der Open Era.

Das sind die Sieger der Australian Open im Herrendoppel der vergangenen zehn Jahre:

Jahr Sieger 2022 Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios 2021 Ivan Dodig und Filip Polášek 2020 Rajeev Ram und Joe Salisbury 2019 Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut 2018 Oliver Marach und Mate Pavić 2017 Henri Kontinen und John Peers 2016 Jamie Murray und Bruno Soares 2015 Simone Bolelli und Fabio Fognini 2014 Łukasz Kubot und Robert Lindstedt 2013 Bob Bryan und Mike Bryan

Ein Spieler aus dem deutschsprachigen Raum ging als Sieger eines Herrendoppels hervor:

Jahr Sieger Nationalität 2018 Oliver Marach Österreich

Die Damendoppel-Siegerinnen der Australian Open

Thelma Coyne Long ist die Rekordspielerin im Damendoppel der Australian Open. Sie erspielte zwölf Titel. In der Open Era gilt Martina Navrátilová mit acht Titeln als Rekordsiegerin. Sie teilt sich außerdem den Open-Era-Rekord der meisten Doppeltitel in Folge mit Pam Shriver. Beiden gelang es zusammen bereits sieben Mal in Folge im Damendoppel zu gewinnen.

Das sind die Siegerinnen der Australian Open im Damendoppel der vergangenen zehn Jahre:

Jahr Sieger 2022 Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková 2021 Elise Mertens und Aryna Sabalenka 2020 Tímea Babos und Kristina Mladenovic 2019 Samantha Stosur und Zhang Shuai 2018 Tímea Babos und Kristina Mladenovic 2017 Bethanie Mattek-Sands und Lucie Šafářová 2016 Martina Hingis und Sania Mirza 2015 Bethanie Mattek-Sands und Lucie Šafářová 2014 Sara Errani und Roberta Vinci 2013 Sara Errani und Roberta Vinci

Diese Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum gingen als Siegerinnen eines Damendoppels hervor:

Jahr Sieger Nationalität 1997, 1998, 1999, 2002, 2016 Martina Hingis Schweiz

Die Australian-Open-Sieger im Mixed

Den Rekord um die meisten Siege im Australian-Open-Doppel teilen sich gleich sieben Spielerinnen und Spieler, die alle jeweils vier Doppel-Titel erreichten. Mit Beginn der Open Era lichtet sich das Feld etwas: Hier gelten Jim Pugh (drei Siege), Jana Novotná (zwei Siege) und Larisa Neiland (zwei Siege) als Rekordspieler.

Das sind die Siegerinnen und Sieger der Australian Open im Mixed der vergangenen zehn Jahre:

Jahr Sieger 2022 Kristina Mladenovic und Ivan Dodig 2021 Barbora Krejčíková und Rajeev Ram 2020 Barbora Krejčíková und Nikola Mektić 2019 Barbora Krejčíková und Rajeev Ram 2018 Gabriela Dabrowski und Mate Pavić 2017 Abigail Spears und Juan Sebastián Cabal 2016 Jelena Wesnina und Bruno Soares 2015 Martina Hingis und Leander Paes 2014 Kristina Mladenovic und Daniel Nestor 2013 Jarmila Gajdošová und Matthew Ebden

Diese Spielerinnen und Spieler aus dem deutschsprachigen Raum gingen als Sieger aus einem Mixed-Turnier der Australian Open hervor:

Jahr Sieger Nationalität 2006, 2015 Martina Hingis Schweiz