«Lucky Lys» bereit für Sensation gegen Swiatek

Auftritt zur Primetime. In der Rod Laver Arena. Gegen die Nummer zwei der Welt. Auch das bislang größte Match ihres Lebens will die von einem Tennis-Märchen beflügelte Eva Lys angstfrei und mit viel Spaß angehen. «Für mich gibt es kein geileres Match», sagte die 23-Jährige: «Das ist der Grund, warum ich Tennis spiele. Ich möchte mich mit den Besten der Welt messen.»

Und Iga Swiatek gehört definitiv zu den Besten. Die Weltranglistenzweite und fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin aus Polen kommt aus einer anderen Liga als Lys' bisherige Gegnerinnen. Doch die Hamburgerin, die in der Qualifikation gescheitert und erst 15 Minuten vor ihrem ersten Match als sogenannter Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht war, hat überhaupt nichts zu verlieren. Genau das ist die Chance von «Lucky Lys» - und die größte Gefahr für Swiatek im ungleichen Duell am Montag (ca. 9.00 Uhr MEZ).

Bundestrainer: «Cinderella-Story»

«Ich glaube, ich bin für Iga in der vierten Runde auch keine einfache Spielerin», sagte die Nummer 128 der Weltrangliste: «So lange ich Spaß auf dem Platz habe, weiß ich, dass ich eine sehr gefährliche Spielerin bin.» Nach dem historischen Achtelfinal-Einzug als erster weiblicher Lucky Loser beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne habe sie «super viel Selbstvertrauen».

Beim bislang einzigen Aufeinandertreffen 2022 in Stuttgart war die Deutsche gegen Swiatek chancenlos. Doch damals war Lys noch relativ frisch auf der Tour, und die unverhofften Erfolgstage von Melbourne haben sie mental enorm gestärkt.

Lys erlebe gerade «eine kleine Cinderella-Story», sagte Bundestrainer Torben Beltz der «Bild am Sonntag». Doch der langjährige Erfolgscoach von Angelique Kerber warnte auch: «Gegen Iga darf sie noch nicht zufrieden sein. Die darf ihr nicht davonlaufen.» Ansonsten kann es böse enden - so wie für die Britin Emma Raducanu beim 1:6, 0:6 gegen Swiatek in der dritten Runde.

Top-100-Platz bereits sicher

Lys will auch gegen die scheinbar übermächtige Gegnerin ihrer Erfolgstaktik treu bleiben. «Ich glaube, das Lucky-Loser-Feeling hilft schon», sagte sie. Der Sprung in die Top 100 der Weltrangliste nach dem Turnier ist ihr ebenso bereits sicher wie ein Preisgeld in Höhe von 252.000 Euro.

Icon Vergrößern Kann ihren historischen Erfolg bei den Australian Open kaum fassen: Eva Lys. Foto: Vincent Thian/AP/dpa Icon Schließen Schließen Kann ihren historischen Erfolg bei den Australian Open kaum fassen: Eva Lys. Foto: Vincent Thian/AP/dpa