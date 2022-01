Australian Open

vor 48 Min.

Tennis-Star Angelique Kerber verpatzt ihren Australien-Auftritt

Enttäuscht verabschiedete sich Angelique Kerber nach nur einem Match von den Australian Open. Sie war an ihrem 34. Geburtstag gegen die Nummer 113 der Welt, Kaja Kanepi, gescheitert.

Plus An ihrem 34. Geburtstag gibt es für Angelique Kerber keinen Grund zur Freude. Sie scheidet nach trister Vorstellung bei den Australian Open schon in der ersten Runde aus.

Von Jörg Allmeroth

Als Angelique Kerber am Dienstagabend die „Kia Arena“ im National Tennis Centre betrat, war zunächst alles wie in besseren Zeiten. Die Fans im brandneuen Stadion sangen dem Nordlicht ein Geburtstagsständchen, Kerber bedankte sich artig, mit einem Lächeln schritt sie zum Einspielprogramm mit ihrer estnischen Gegnerin Kaia Kanepi. Doch knapp anderthalb Stunden später waren die Musik und Freude draußen aus dem Feiertag, Kerber, nunmehr 34 Jahre alt, war nach einer weithin tristen Vorstellung mit 4:6 und 3:6 an der Nummer 113 der Weltrangliste gescheitert.

