Topfavorit Sinner gewinnt Zweitrundenmatch

Der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner ist nach leichten Startschwierigkeiten in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Der 23 Jahre alte Tennisstar setzte sich gegen den krassen Außenseiter Tristan Schoolkate aus Australien mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 durch. Gegen die Nummer 173 der Welt benötigte der Titelverteidiger 2:46 Stunden, um in der Rod Laver Arena seinen 16. Sieg in Serie perfekt zu machen.

Als nächster Gegner wartet auf Sinner der Amerikaner Marcos Giron, der in der ersten Runde den deutschen Spieler Yannick Hanfmann in vier Sätzen besiegt hatte.