Weltranglisten-Erste Swiatek in Melbourne in Runde drei

Iga Swiatek steht in Melbourne kurz vor dem Aus. Doch dann schafft sie doch noch die Wende.

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat bei den Australian Open ein frühes Aus mit ganz viel Mühe verhindert. Die 22 Jahre alte Polin gewann in Melbourne gegen die Amerikanerin Danielle Collins mit 6:4, 3:6, 6:4.

Im dritten Satz lag Swiatek bereits zwei Breaks hinten, schaffte in der Rod Laver Arena aber doch noch die Wende. Collins hatte in der ersten Runde Angelique Kerber bei deren Grand-Slam-Comeback in drei Sätzen geschlagen. Swiatek verwandelte nach 3:14 Stunden ihren dritten Matchball.

(dpa)